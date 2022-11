Émotions négatives : comment survivre à ses propres pensées ?

L'ESSENTIEL Les pensées négatives sont parfois tellement différentes de la réalité qu'elles nous bloquent et nous empêchent de poursuivre nos objectifs.

Apprendre à reconnaître quand nous sommes victimes de nos croyances est une première étape pour éviter de se laisser enfermer par ce type de pensées.

Malgré notre croyance, nous avons tendance à penser de façon erronée et exagérée en interprétant les situations par des filtres qui nous empêchent de voir la réalité. Cette façon de filtrer peut nous amener à être envahi par des pensées irrationnelles.

S'entraîner à penser de façon logique et raisonnée

S'il est normal d'avoir des pensées négatives pour nous avertir d'un danger ou affronter certaines situations, elles sont parfois tellement différentes de la réalité qu'elles nous bloquent et nous empêchent de poursuivre nos objectifs.

Plutôt que de se laisser enfermer, se questionner sur ses propres pensées et sur son interprétation de la réalité permet de mettre à distance les idées irrationnelles et les remplacer par des réflexions et des émotions plus positives sur soi et son environnement.

Apprendre à reconnaître quand nous sommes victimes de nos croyances

Nous sommes tous victimes de notre perception de la réalité à travers nos cinq sens, déclenchant en nous des pensées, et donc des émotions, parfois irrationnelles ou déraisonnables. En poussant le questionnement sur ce que vous pensez, vous arriverez à distinguer ce qu'est une pensée logique et vraie, d'une irrationnelle et fausse.

N'hésitez pas pour cela à vous interroger en vous demandant quelles sont les preuves qui indiquent que votre pensée est vraie ou fausse et à rechercher d'autres interprétations de la réalité.

En savoir plus : "C'est (vraiment ?) moi qui décide. Les raisons cachées de nos choix" de Dan Ariely