Pourquoi suivons-nous des modes, que nous jugions auparavant farfelues ? Parce que notre cerveau s’adapte aux opinions populaires. C’est la conclusion d’une équipe de l’Ecole des hautes études en science économique, située en Russie. Dans la revue Scientific Reports, les chercheurs expliquent comment notre cerveau s’adapte pour se mettre en adéquation avec l’opinion collective. Ce phénomène s’appelle le conformisme, et est étudié depuis plusieurs années par les sciences sociales.

Scientists at HSE University have learned that disagreeing with the opinion of other people leaves a ‘trace’ in brain activity, which allows the brain to later adjust its opinion in favour of the majority-held point of viewhttps://t.co/LnugXhHgFm pic.twitter.com/iu6RRuOeiy