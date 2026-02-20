  • CONTACT
Alzheimer : la pollution de l’air pourrait-elle être en cause ?

Une exposition importante à la pollution de l'air augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Cette association est plus prononcée chez les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral. 

Alzheimer : la pollution de l’air pourrait-elle être en cause ? CAHKT/ISTOCK
  • Publié le 20.02.2026 à 07h55
La qualité de l’air aurait des conséquences sur le risque de maladie d’Alzheimer. Dans la revue spécialisée PLOS, des chercheurs révèlent qu’une forte exposition à la pollution atmosphérique est associée à une augmentation du risque de développer la pathologie.

Pollution de l'air : quels effets sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer ? 

"L'exposition à la pollution atmosphérique est un facteur de risque connu de la maladie d'Alzheimer, ainsi que de plusieurs affections chroniques courantes, telles que l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la dépression, rappellent les auteurs, des chercheurs de l’université Emory aux États-Unis. Ces affections chroniques sont également liées à la maladie d'Alzheimer, mais on ignorait jusqu'à aujourd'hui si la pollution atmosphérique en était la cause, entraînant ensuite une démence, ou si ces affections amplifiaient les effets de la pollution atmosphérique sur la santé cérébrale."

Pour le savoir, ils ont analysé les données de plus de 27 millions d’Américains, âgés de 65 ans au minimum. Les chercheurs ont examiné le niveau d'exposition à la pollution atmosphérique de chaque participant, précisément aux particules fines PM2,5, dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. Ensuite ils ont recensé le nombre de participants touchés par la maladie d’Alzheimer ou d’autres affections chroniques. 

SUR LE MÊME THÈME

Maladie d'Alzheimer : la pollution de l'air et des antécédents d'AVC augmentent le risque 

Leur analyse démontre qu’une exposition plus importante à la pollution atmosphérique est associée à un risque accru de maladie d’Alzheimer. Ils estiment que cela pourrait être lié à la neuroinflammation, au stress oxydatif ou aux lésions vasculaires provoqués par la pollution de l’air. "Cette association était légèrement plus marquée chez les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral", complètent-ils.  

Selon eux, ces résultats montrent que la pollution atmosphérique contribue à la maladie d'Alzheimer principalement par des voies directes plutôt que par l'intermédiaire d'autres affections chroniques. "Dans cette vaste étude nationale menée auprès de personnes âgées, nous avons constaté qu'une exposition prolongée aux particules fines polluantes était associée à un risque accru de maladie d'Alzheimer, principalement par des effets directs sur le cerveau plutôt que par le biais d'affections chroniques courantes telles que l'hypertension, l'AVC ou la dépression", résument-ils. Pour ces scientifiques, ces conclusions démontrent que l'amélioration de la qualité de l'air pourrait être un moyen important de prévenir la démence et de protéger les personnes âgées. 

