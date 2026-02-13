Vaccins Covid à adénovirus : le risque de thrombose est-il inévitable ?

C’est un effet secondaire rare de la vaccination contre la Covid-19 : la thrombose veineuse. Des cas ont été recensés chez des personnes ayant reçu des doses de vaccin à adénovirus, l’un des types de sérums utilisés contre la maladie. Des chercheurs australiens, de l’université Flinders, ont découvert la cause potentielle de l’apparition de ce trouble de la coagulation sanguine. Leurs résultats ont été publiés dans New England Journal of Medicine.

Thrombose et vaccin Covid : une confusion du système immunitaire en cause

"Au plus fort de la pandémie de Covid-19 en 2021, la thrombocytopénie et la thrombose immunologiques induites par la vaccination (TIV) sont apparues comme de nouvelles maladies liées à l'administration de vaccins à vecteur adénoviral, notamment le vaccin Oxford-AstraZeneca utilisé en Australie", rappellent les auteurs. Au cours de leurs recherches, les scientifiques ont constaté que chez certaines personnes, le système immunitaire peut confondre une protéine de l'adénovirus avec une protéine sanguine humaine appelée facteur plaquettaire 4 (ou PF4). Cela a été observé chez des personnes vaccinées ou récemment infectées par la Covid-19. "Dans ce cas, l'organisme produit un anticorps qui déclenche la coagulation", expliquent-ils. Ce phénomène peut provoquer la thrombose veineuse, c’est-à-dire la formation d’un caillot de sang dans une veine.

Plusieurs années de recherche pour comprendre les liens entre thrombose et adénovirus

Ces conclusions sont l’aboutissement de plusieurs années de recherches sur le sujet. "L'un des aspects novateurs de cette étude réside dans l'utilisation du séquençage par spectrométrie de masse, une technique puissante, pour identifier un mimétisme moléculaire entre la protéine du vecteur adénoviral et la cible responsable, PF4, explique le Dr Jing Jing Wang, co-autrice de ces travaux. Il s'agissait du chaînon manquant qui explique comment une réponse immunitaire normale peut, dans de très rares cas, devenir nocive."

Covid-19 : modifier la formule des vaccins pour éliminer le risque de thrombose

Pour les auteurs, ces résultats permettront de reformuler les vaccins, en modifiant la protéine pF4 dans les solutions à base d'adénovirus, pour éliminer le risque de thrombose. "En modifiant ou en supprimant cette protéine spécifique de l'adénovirus, les futurs vaccins pourront éviter cette réaction extrêmement rare tout en continuant d'offrir une protection efficace contre la maladie", conclut le Dr Wang.