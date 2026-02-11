Ce médicament pourra-t-il effacer les effets du décalage horaire ?

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont identifié Mic-628, une molécule capable de réinitialiser l’horloge biologique.

En laboratoire, les scientifiques l’ont administrée par voie orale à des souris, qui se sont adaptées beaucoup plus rapidement au nouveau rythme.

Mic-628 leur a permis de s’habituer au horaire en quatre jours seulement, contre sept dans l’autre groupe qui n’a pas bénéficié de la molécule.

Et si un simple cachet permettait de mieux s’adapter au décalage horaire ? C’est ce que proposent des chercheurs japonais, avec Mic-628, une molécule capable de réinitialiser l’horloge biologique.

La molécule active un gène clé de l’horloge biologique

Dans leurs travaux, publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les scientifiques ont analysé le mécanisme d’action de Mic-628. Dans un premier temps, la molécule se lie à CRY1, une protéine qui freine habituellement l’activité des gènes de l’horloge biologique.

Cette interaction entre Mic-628 et CRY1 favorise la formation d'un complexe moléculaire plus important, appelé CLOCK-BMAL1-CRY1-Mic-628. Une fois formé, celui-ci va déclencher l’activation de Per1, un gène essentiel à la régulation des rythmes biologiques quotidiens chez les mammifères.

Par ce mécanisme, Mic-628 avance l’horloge biologique principale située dans le cerveau, ainsi que les horloges d’autres organes, qui se recalibrent en même temps. D’après les chercheurs, ce phénomène se produit de façon synchronisée dans tout l’organisme, et surtout indépendamment du moment où la molécule est administrée.

4 jours pour se remettre du décalage horaire, contre 7 sans la molécule

Pour mesurer l’efficacité de Mic-628, les scientifiques l’ont testée sur des souris, en laboratoire. Ils ont simulé le décalage horaire en avançant de six heures leur cycle jour-nuit. Certaines ont pris la molécule par voie orale, tandis que d’autres n’ont rien eu.

Résultats : les rongeurs ayant bénéficié de Mic-628 par voie orale se sont adaptés beaucoup plus rapidement au nouveau rythme. La molécule leur a permis de s’habituer au nouvel horaire en quatre jours seulement, contre sept dans l’autre groupe.

À l’avenir, les chercheurs prévoient de poursuivre leurs travaux sur cette molécule. Une fois toutes les phases de recherche validées, Mic-628 pourrait ainsi offrir une nouvelle approche médicamenteuse pour la resynchronisation du rythme circadien.

Selon l’Assurance maladie, c’est à partir de trois heures que le décalage horaire a des effets sur l’organisme, ce qui correspond à un déplacement de trois fuseaux horaires. Néanmoins, la sensibilité varie d’une personne à l’autre. Certains le ressentent dès une heure, quand d’autres ne sont affectés qu’à partir de cinq ou six heures.

Pour l’instant, faute de médicament miracle, le mieux est de se préparer au décalage horaire avant de partir, en changeant progressivement ses heures de coucher et de lever. Pendant le voyage, buvez de l’eau et évitez l’alcool et les excitants comme le café ou le thé. Sur place, calez-vous sur les heures de repas locales et, si besoin, faites de courtes siestes pour tenir le coup.