Cancer du col de l'utérus : l'analyse du sang menstruel permettrait de le dépister

L'ESSENTIEL Des chercheurs en Chine ont mis au point un test de dépistage du cancer du col de l'utérus utilisant du sang menstruel auto-collecté.

Il permet de détecter le virus HPV et les risques de lésions cancéreuses.

Pendant l'expérience, les femmes pouvaient utiliser une application qui expliquait le test et permettait d'avoir les résultats.

En France, le taux de participation au dépistage du cancer de l’utérus (frottis et test HPV) chez les femmes âgées de 25 à 65 ans était d’environ 59,5 % sur la période 2020-2022. On reste loin du seuil européen “acceptable” de 70 %. Mais, des chercheurs chinois pourraient avoir trouvé une solution qui pourrait encourager les femmes à se faire dépister. Ils sont parvenus à détecter de façon fiable le virus HPV, responsable du cancer, dans le sang des règles.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue BMJ le 4 février 2026.

L’analyse du sang menstruel est aussi efficace qu’un frottis

Afin de proposer un test de dépistage moins invasif et plus facile à réaliser pour les femmes, les chercheurs de plusieurs universités chinoises ont eu l’idée d’analyser le sang menstruel. Afin que le processus soit le plus pratique possible, ils ont imaginé une bande de coton stérile, baptisée minipad, qui peut se placer sur la zone d’absorption d’une serviette hygiénique standard. Le sang ainsi récupéré est ensuite envoyé pour analyse. Le test sert à déterminer si le virus HPV est présent dans l’échantillon récolté.

Les scientifiques ont demandé à 3.068 femmes âgées de 20 à 54 ans ayant des cycles menstruels réguliers de tester le minipad. Les participantes venaient de sept régions de la province du Hubei, dont quatre zones urbaines et trois sites ruraux. Les volontaires devaient en parallèle effectuer un tests HPV et un frottis afin de comparer les résultats avec le nouveau dispositif.

Les tests de dépistage du VPH dans le sang menstruel ont affiché une sensibilité (capacité à détecter correctement les personnes qui ont réellement la maladie) de 94,7 % pour la détection d'une lésion cervicale de haut grade (CIN2+). Ce taux était similaire aux examens réalisés par les cliniciens (92,1 %).

"Bien que le test HPV via le minipad ait montré une spécificité (capacité du test à exclure les personnes non malades) plus faible que le test HPV clinique (89,1 % contre 90,0 %), la valeur prédictive négative correspondait à celle du frottis (99,9 %)", écrivent les auteurs dans leur article. Ce qui suggère que la possibilité d’une erreur face à un test négatif était extrêmement faible.

Face à ces grandes capacités à détecter la présence ou non de lésions cancéreuses, ce minipad qui recueille le sang menstruel, est susceptible de devenir une “alternative robuste” au dépistage standard, assurent les chercheurs.

Une application pour renforcer l’adhésion au dépistage via le sang menstruel

L’équipe souligne que ce test non-invasif pourrait être un moyen efficace pour améliorer l’adhésion au dépistage du cancer du col de l’utérus. Les femmes ont, en effet, la possibilité de l’effectuer chez elles et seules. Elles avaient également à leur disposition une application mobile qui expliquait comment utiliser le minipad, permettait de recevoir les résultats des analyses ainsi que des conseils de santé. Si d’autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats prometteurs, ils soutiennent "l'intégration des tests HPV menstruels basés sur le sang dans les directives nationales de dépistage du cancer du col de l'utérus", assurent les chercheurs dans leur article.