Stress chez l’enfant : la solution passe-t-elle par ce jeu de cartes ?

L'ESSENTIEL Une professeure américaine a créé Take a Break KIDS, un jeu de cartes pour aider les enfants à gérer leur stress.

Les 40 activités proposées par ce jeu sont basées sur des techniques validées scientifiquement.

L’objectif est de faire comprendre aux enfants que leurs réactions face au stress sont normales et qu’il est possible de les contrôler grâce à la régulation émotionnelle.

Le stress n’est pas réservé qu’aux adultes, les enfants aussi y sont confrontés. C’est pour cette raison que Jennifer King, professeure américaine agrégée et codirectrice du Centre sur les traumatismes, a créé une méthode ludique pour faire découvrir aux plus jeunes des techniques de régulation émotionnelle.

Un jeu pour que les enfants gèrent mieux leur stress

En 2022, Jennifer King avait créé des cartes de micro-exercices Take a break pour aider les adultes à se détendre. Cette année, elle vient de finaliser une nouvelle édition Take a Break KIDS, dédiée aux enfants.

“Les enfants réagissent à un monde qui sollicite de plus en plus leur système nerveux, explique Jennifer King, dans un communiqué. Apprendre à faire de courtes pauses en période de stress leur permet de développer des compétences favorisant la régulation émotionnelle, la résilience et le lien social.”

Les jeunes enfants peuvent être stressés pour différentes raisons, venant de la pression qu’ils se mettent à eux-mêmes, mais aussi de celle de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs camarades et de la société en général, indique l'Académie américaine de pédiatrie. Certains évènements peuvent aussi être à l’origine de cet état, comme le divorce de leurs parents, du harcèlement scolaire ou encore, à une échelle moindre mais pouvant les impacter, la perte d’un cahier ou d’un devoir pour l'école.

À travers 40 exercices, ce nouveau jeu de cartes aborde plusieurs aspects de la gestion du stress : respiration, auto-massage, mouvement, activités à deux, etc. L’idée est de montrer différentes techniques - validées scientifiquement - pour que l’enfant les découvre et trouve celle qui lui correspond le plus. Des QR codes, présents sur chaque carte, renvoient à des ressources numériques détaillées pour aller plus loin.

Les symptômes du stress chez les enfants

“J'ai rencontré de nombreux enseignants et professionnels de la santé mentale qui utilisaient le jeu de cartes original "Faites une pause" avec leurs élèves et leurs patients, explique Jennifer King. Si les enfants trouvaient les exercices utiles, les professionnels avaient du mal à en expliquer les bienfaits aux parents. Il me fallait créer un outil à la fois adapté aux enfants et aux parents.”

Mais avant d’utiliser ce jeu de cartes, encore faut-il identifier le stress de son enfant. L’UNICEF a dressé une liste de symptômes courants, en fonction de la tranche d’âge. De 4 à 6 ans, le stress se manifeste généralement par une régression comportementale, un mutisme, une irritabilité, des difficultés de concentration, un besoin d'être proche des adultes, un désintérêt pour le jeu, des changements dans les habitudes alimentaires ou du sommeil, une hypoactivité ou une hyperactivité, un désir d’assumer des rôles d’adultes, de l’anxiété ou inquiétude renforcée.