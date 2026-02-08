  • CONTACT
Menu

MIEUX VIVRE

Inflammation

Comment le psoriasis peut devenir une maladie articulaire

Le psoriasis peut évoluer en arthrite psoriasique, une inflammation articulaire. Cela serait lié au déplacement de cellules immunitaires de la peau vers les articulations.  

Comment le psoriasis peut devenir une maladie articulaire helivideo/istock
  • Publié le 08.02.2026 à 14h55
    • |
    • |
    • |
    • |

Le psoriasis n’est pas seulement une maladie de la peau. Dans 20 à 30 % des cas, la pathologie touche les articulations. En plus des plaques rouges, recouvertes de peaux mortes, les personnes touchées peuvent alors souffrir d’une inflammation douloureuse des articulations. Dans la revue Nature Immunology, des chercheurs allemands expliquent avoir découvert le mécanisme expliquant l’évolution de la maladie vers cette forme articulaire. 

Psoriasis : une migration de cellules immunitaires de la peau vers les articulations

"Le psoriasis provoque une inflammation cutanée qui induit la formation de cellules immunitaires spécialisées, expliquent-ils en préambule. Ces cellules ne restent pas confinées à la peau." Selon eux, elles peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et atteindre ensuite les articulations. Cette affection, alors appelée arthrite psoriasique, peut entraîner des lésions osseuses et articulaires irréversibles si elle n'est pas traitée. "Il est intéressant de noter que la simple migration des cellules immunitaires vers l'articulation ne suffit pas à déclencher une inflammation", précise le Dr Simon Rauber, de l'hôpital universitaire d'Erlangen.

Elle se manifeste lorsque d’autres cellules sont affaiblies : les fibroblastes. Ces cellules, présentes dans les articulations, ont un rôle protecteur. "La fonction protectrice de ces cellules du tissu conjonctif est généralement considérablement réduite chez les personnes qui développent un rhumatisme psoriasique, développe le professeur Andreas Ramming, chef d'équipe au sein de la même université. Les cellules inflammatoires qui pénètrent dans l'articulation ne peuvent être contrôlées et déclenchent une réaction inflammatoire."  

SUR LE MÊME THÈME

Psoriasis : prévenir l'inflammation grâce à une prise de sang 

La découverte de ce mécanisme pourrait aider les médecins à identifier précocement les signes avant-coureurs de la maladie pour prévenir les lésions articulaires permanentes. Au cours de leurs travaux, les scientifiques allemands ont constaté que les cellules immunitaires migratrices peuvent être détectées dans le sang avant le début de l'inflammation articulaire. "Cette découverte pourrait permettre d'identifier plus tôt que jamais les patients à risque élevé", estiment-ils.

D’après ces spécialistes, des traitements pourraient être élaborés pour cibler les cellules immunitaires avant qu'elles n'atteignent les articulations. Cela permettrait de stopper l'inflammation avant même qu'elle ne se déclare. "De telles approches pourraient contribuer à prévenir le rhumatisme psoriasique plutôt que de traiter les lésions déjà installées", espèrent ces spécialistes.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Au-delà de la lettre aux jeunes, que contient le plan contre l’infertilité ?
Au-delà de la lettre aux jeunes, que contient le plan contre l’infertilité ?
Papillomavirus : le vaccin dispense-t-il des frottis réguliers ?
Papillomavirus : le vaccin dispense-t-il des frottis réguliers ?
Covid long : ces symptômes peuvent être liés au tabagisme
Covid long : ces symptômes peuvent être liés au tabagisme
Ce régime peut protéger vos reins
Ce régime peut protéger vos reins
Publicité

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026