Psoriasis : 70 % des patients ont déjà souffert ou sont atteints d’au moins une maladie associée

L'ESSENTIEL En cas de psoriasis, l’inflammation chronique « peut entraîner ou aggraver d’autres problèmes de santé, appelés maladies associées ou comorbidités. »

Une étude montre que 70 % des patients ont déjà été atteints ou souffrent actuellement d’au moins une maladie associée.

"Pire encore, certains répondants pensent que leur cancer de la peau ou bien leur maladie neurologique est liée au psoriasis."

"Non, le psoriasis n’est pas qu’une maladie de peau, souvent des comorbidités y sont associés." C’est la nouvelle campagne lancée par l’association France Psoriasis à l’occasion de la journée mondiale, ce 29 octobre. Celle-ci s’accompagne d’une enquête, menée par Opinion Way auprès de 504 personnes souffrant de cette maladie cutanée et de 1.002 adultes représentatifs de la population française. L’objectif ? Déterminer si les citoyens connaissent la pathologie, mais également les nombreuses autres affections qui peuvent y être associées. En effet, "le psoriasis peut également affecter d'autres parties du corps en raison de l'inflammation chronique qu’il provoque. Cette inflammation peut entraîner ou aggraver d’autres problèmes de santé, appelés maladies associées ou comorbidités."

Psoriasis : quelles sont les maladies associées ?

Selon le sondage, 93 % des répondants déclarent avoir déjà entendu parler du psoriasis, mais souvent avec de croyances et une certaine méconnaissance, mais seulement 60 % d’entre eux déclarent savoir de quoi il s’agit. Même si 62 % des personnes interrogées reconnaissent que le psoriasis peut être associé à d’autres maladies, très peu savent quelles maladies sont exactement concernées. Pour rappel, le psoriasis peut favoriser un rhumatisme psoriasique, l’hypertension artérielle, des troubles cardiovasculaires (AVC, ischémie, angine de poitrine, sténose, athérosclérose, athérome), des MICI (maladie inflammatoire chronique de l’intestin, RCH). Il peut aussi entraîner une obésité, un diabète de type 2, une dépression ou de l’anxiété ainsi que des atteintes ophtalmologiques (du type uvéite...).

Pour des patients, "leur cancer de la peau ou bien leur maladie neurologique est liée au psoriasis"

Dans le cadre de l’étude, une liste des maladies associées au psoriasis a été présentée aux participants. Le nombre d’adultes qui seraient touchées par ces dernières est estimé par les Français à une sur deux. "En réalité, ce sont 70 % des personnes atteintes de psoriasis ont également souffert ou souffrent actuellement d’au moins une maladie associée." Autre constat : les patients sondés font état de maladies ne faisant, en réalité, pas partie des maladies associées. En effet, les résultats montrent que 35 % des malades souffrent d’arthrose et 24 % sont atteints d’eczéma. "Pire encore, certains répondants pensent que leur cancer de la peau ou bien leur maladie neurologique est liée au psoriasis."

Des comorbidités mal identifiées par les professionnels de santé

Face à ces chiffres, l’association souligne l’importance d’améliorer la prise en charge des comorbidités, qui selon 80 % des patients sont mal identifiées par les professionnels de santé. "Certains pensent que ces maladies n’entrent pas dans la prise en charge du psoriasis (78 %). Enfin, les patients ressentent également un manque de reconnaissance et de coordination de la part des professionnels de santé (65 %)."