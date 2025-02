Psoriasis : ce régime aide à réduire la sévérité de la maladie

L'ESSENTIEL Une alimentation riche en plantes et inspirée du régime DASH est associée à une réduction de la gravité du psoriasis, selon une nouvelle étude.

Une consommation plus importante de viande rouge et transformée était associée au psoriasis sévère, même lorsque l’IMC était pris en compte.

Les chercheurs recommandent d'apporter des conseils diététiques aux patients souffrant de psoriasis.

Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau le plus souvent bénigne. Toutefois, 20 % des patients souffrent d’une forme sévère. Une nouvelle étude du King’s College London montre que faire attention au contenu de leur assiette pourrait aider ces malades à réduire leurs souffrances.

Les résultats ont été présentés dans la revue British Journal of Nutrition le 20 février 2025.

Psoriasis : manger des végétaux et éviter les graisses saturées

Pour déterminer l’impact de l’alimentation sur le psoriasis, les chercheurs ont réuni 257 adultes atteints de cette pathologie dermatologique. Ils ont examiné la qualité de leurs menus via des questionnaires sur leurs repas. Ils notaient entre autres le score du régime méditerranéen, le score DASH (diète qui met l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes, les produits laitiers faibles en gras et les viandes maigres tout en limitant le sel, le sucre et les graisses saturées) ou encore l'indice de régime alimentaire sain à base de plantes. La gravité du psoriasis a été auto-évaluée par un questionnaire.

L’analyse des différentes données recueillies a montré que les personnes ayant une très faible adhésion au régime DASH ou à une alimentation saine à base de plantes étaient significativement plus susceptibles de présenter une gravité plus élevée du psoriasis que les autres.

En regardant de plus près les différents éléments des régimes étudiés, l’équipe a remarqué qu’une consommation plus importante de viande rouge et/ou transformée était associée à un psoriasis plus grave. De plus, la consommation de fruits, de noix et de légumineuses était liée à un psoriasis moins grave, mais cette relation n’était pas indépendante de l’IMC.

Psoriasis : la nutrition pourrait soulager les malades

Pour les scientifiques qui ont travaillé sur cette recherche, leurs résultats confirment que des interventions diététiques pourraient avoir des effets bénéfiques sur l’état de santé des patients atteints de psoriasis.

"Compte tenu de l’impact du psoriasis sur le bien-être physique et psychologique, l’intégration d’évaluations diététiques dans les soins de routine pourrait offrir aux patients un soutien supplémentaire dans la gestion de leur maladie", explique Sylvia Zanesco, directrice des travaux, dans un communiqué.

"Cette étude apporte des preuves indispensables sur le rôle que peuvent jouer les conseils diététiques, en complément des soins cliniques habituels, dans la gestion des symptômes du psoriasis. Nos prochaines étapes consisteront à déterminer si les régimes alimentaires riches en aliments végétaux sains peuvent réduire les symptômes du psoriasis dans le cadre d’un essai clinique contrôlé", ajoute Pr Wendy Hall, auteure principale de l’étude.