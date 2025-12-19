École : plus de 1,7 million d’élèves exposés à ces produits chimiques

L'ESSENTIEL En France, près d’une école sur quatre est exposée à une "pression forte" de pesticides, selon le baromètre du journal Le Monde.

Cela signifie que "son environnement proche reçoit au moins un traitement de pesticides à pleine dose par an."

Pour rappel, l’exposition à ces produits utilisés en agriculture pour le traitement des cultures est potentiellement liée à des risques de cancers ou des troubles du développement neuropsychologique.

Évaluer l’exposition potentielle aux pesticides autour des écoles en France, c’était le but du journal Le Monde et une dizaine de chercheurs. Pour établir un baromètre, l’équipe s’est appuyée sur le recensement des parcelles agricoles, des cultures associées, de l’intensité des traitements utilisés, le calcul de la distance entre les cultures et les écoles, à partir d’indicateurs scientifiques et de bases de données publiques exploitables. Après avoir pris en compte toutes ces informations, elle a développé une carte montrant la "pression pesticide" dans un rayon de 1.000 mètres autour de chaque école, collège ou lycée, géolocalisés. Cela correspond à l’intensité estimée des usages agricoles à proximité. "La carte ne doit pas être interprétée comme un indicateur de risque. Il s’agit d’un outil servant à repérer les établissements situés dans des contextes de pratiques agricoles plus ou moins intensives", ont spécifié les experts du Joint Research Centre de la Commission européenne associés au projet.

Pesticides : 1 école sur 4 soumis à une "pression forte"

Cette carte a révélé que près d’un établissement sur quatre était soumis à une "pression forte", soit "c’est-à-dire que son environnement proche reçoit au moins un traitement de pesticides à pleine dose par an." Cela signifie qu’"au moins 1,76 million d'élèves (environ 15 % des effectifs, hors outre-mer) sont scolarisés dans des écoles" exposées à ces produits utilisés en agriculture pour le traitement des cultures. Les établissements dans les bassins viticoles et les plaines céréalières ou les secteurs d’arboriculture fruitière sont plus concernés que ceux situés en zone urbaine.

"Tous les enfants de ces écoles ne développeront pas ces pathologies"

Sur son site, le ministère de la Santé rappelle que les inquiétudes concernant l’exposition aux pesticides ne cessent d’accroître. "Les liens de présomption entre l’exposition aux pesticides et certaines pathologies (maladie de Parkinson, lymphomes, cancers de l’enfant, malformations…), mais aussi avec les effets perturbateurs endocriniens de certains pesticides, peuvent susciter des questions sur les conséquences pour la santé." Cependant, "tous les enfants de ces écoles ne développeront pas ces pathologies" et "ces pathologies existent aussi chez des enfants scolarisés dans des écoles non exposées", nuance Matthieu Mancini, docteur en épidémiologie, interrogé par Les Décodeurs.

"Réduire l’usage des pesticides autour des écoles doit devenir une priorité"

D’après Karine Princé, écologue au Muséum national d’histoire naturelle, citée par Le Monde, les parents d’enfants scolarisés dans des établissements soumis à une forte pression pesticide "doivent se mobiliser, demander des informations complémentaires et des actions, mais sans tomber dans la panique ni la stigmatisation des agriculteurs, qui ont eux aussi besoin d’accompagnement pour faire évoluer leurs pratiques. (…) Réduire l’usage des pesticides autour des écoles doit devenir une priorité et des politiques publiques plus ambitieuses sont nécessaires pour protéger les enfants là où ils vivent et apprennent."