Vaccination VRS : on connaît les dates de la fin de la campagne 2025-2026

L'ESSENTIEL La clôture de la campagne de vaccination et d’immunisation contre le VRS a été annoncé compte tenu de la diminution de la circulation du virus sur le territoire.

En métropole, la fin de la vaccination est programmée pour le 20 février 2026.

Le calendrier et les modalités de la campagne 2026-2027 seront communiqués dans les prochains mois.

La direction générale de la Santé a annoncé dans un message d'information les dates de clôture de la campagne de vaccination et d'immunisation contre le virus respiratoire syncytial (VRS) par le biais des traitements de prévention Abrysvo®, Beyfortus® et Synagis®.

La fin de cette campagne 2025-2026 a été décidée par les autorités de santé en raison de la diminution de la circulation du virus responsable de la bronchiolite ces dernières semaines.

Quand s’arrête la campagne de vaccination contre la bronchiolite ?

La campagne d’immunisation VRS pour la saison 2025-2026, initiée en septembre 2025, visait à protéger les nouveau-nés et les nourrissons en prévision de la période hivernale, notamment grâce au vaccin Abrysvo®, Beyfortus® et Synagis®. Face à des indicateurs épidémiques à leur niveau de base en ville et à l’hôpital, il a été décidé de stopper la campagne de vaccination en France métropolitaine, Saint-Barthélémy et Saint-Martin le 20 février prochain.

Dans les départements d’outre-mer – comme la Martinique et Mayotte – où l’épidémie de bronchiolite est encore présente, les vaccinations seront stoppées plus tard. La fin de la campagne est prévue le 31 mars pour la Guadeloupe et la Martinique et le 31 mai pour Mayotte.

La décision de poursuivre ou non la campagne à la Réunion sera communiquée “ultérieurement”, prévient la direction générale de la Santé. Par ailleurs, du fait d’une circulation annuelle en Guyane, les traitements préventifs restent disponibles en continu.

"Au-delà de ces dates, la circulation du VRS ne justifie plus l’utilisation des traitements de prévention susmentionnés pour l’ensemble des publics ciblés par les avis de la Haute Autorité de Santé. Toutefois, si des situations cliniques individuelles ou des contextes épidémiologiques locaux le nécessitent, les professionnels de santé pourront poursuivre l’immunisation au cas par cas jusqu’au 28 février 2026 en France métropolitaine, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, selon les modalités de facturation habituelles", ajoutent les autorités de santé.

Concernant le calendrier et les modalités de la campagne 2026-2027, ils seront communiqués “dans les prochains mois”.

Vaccination contre le VRS : qui peut recevoir les injections ?

La campagne d’immunisation VRS, initiée en septembre 2025, visait à protéger les nouveau-nés et les nourrissons contre la bronchiolite en prévision de la période hivernale. Deux produits permettent d’atteindre cet objectif : la vaccination des femmes enceintes afin de protéger le futur enfant via l’Abrysvo ou le traitement Beyfortus donné aux nourrissons.

L’Abrysvo est recommandé pour l'ensemble des femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d’aménorrhées (entre septembre et janvier). Il repose sur une seule dose et peut être administré en même temps que le vaccin contre la grippe saisonnière ou celui contre la Covid-19.

Dans les cas où la vaccination n’a pas été réalisée pendant la grossesse, la HAS recommande d’administrer les anticorps monoclonaux au bébé après la naissance. Le Beyfortus est injecté aux enfants nés à terme tandis que les prématurés et les enfants de moins de deux ans à risque (dysplasie broncho-pulmonaire, cardiopathie congénitale avec retentissement hémodynamique) reçoivent le Synagis®.