Bronchiolite : 14 bébés franciliens en réanimation transférés vers d’autres régions

L'ESSENTIEL Fin novembre, douze régions sont en alerte épidémie pour la bronchiolite dans l'Hexagone.

En raison de la saturation des services pédiatriques, 14 bébés franciliens admis en réanimation ont été transférés vers d’autres régions.

"Ces infections étaient évitables par la vaccination", souligne Naïm Ouldali, pédiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris.

Du 24 au 30 novembre, toutes les régions de France métropolitaine, excepté la Corse, sont en alerte épidémie pour la bronchiolite, selon le dernier bulletin de Santé publique France. "Les indicateurs syndromiques liés à la bronchiolite augmentaient en ville et à l'hôpital, à des niveaux proches de ceux observés la saison précédente à la même période." Dans le détail, chez les moins d'un an, 3.014 passages aux urgences pour bronchiolite ont été enregistrés, soit 21,3% des passages dans cette classe d'âge (contre 18,5% la semaine précédente). En ce qui concerne, le nombre d’hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite, il était de 974, soit 36,5 % des hospitalisations dans cette classe d'âge (contre 32,2% la semaine précédente). "Dans les départements et régions d’outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique passaient en pré-épidémie."

Bronchiolite : "Nous avons 36 lits dans ce service, et 36 lits occupés, pleins"

Selon France Inter, cette maladie respiratoire aiguë, causée par le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et atteignant les bronchioles, a été contractée par 14 bébés en Île-de-France. Ces jeunes patients ont été admis en réanimation avant d’être transférés vers d’autres régions, car les services pédiatriques hospitaliers franciliens sont totalement saturés. "Nous avons 36 lits dans ce service, et 36 lits occupés, pleins. (…) Ce sont les enfants nés en juillet, en août, qui sont quand même petits et qui vont quand même contracter une bronchiolite potentiellement sévère. Ces infections étaient évitables par la vaccination", a déclaré, à France Inter, Naïm Ouldali, pédiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris, qui dispose du plus grand service pédiatrique d'Île-de-France. Ce phénomène est également observé dans les Hauts-de-France et en Normandie.

En effet, il existe deux traitements préventifs visant à réduire le risque d’infection chez le nourrisson. "Ils sont administrés soit chez la femme enceinte (Abrysvo), soit chez le nouveau-né et le nourrisson (Beyfortus)", indique l’Assurance Maladie. Depuis le 1er septembre 2025, les nouveau-nés, peuvent bénéficier de l'immunisation par nirsevimab (Beyfortus), un anticorps monoclonal administré en une fois sous forme de piqûre afin d’empêcher le VRS d’infecter leur organisme, avant leur sortie de la maternité. Ce dernier protège les nouveau-nés et les nourrissons en quelques jours après l’injection et pendant au moins 5 mois.

Vaccination : les "parents dont les enfants sont hospitalisés pour une bronchiolite n'ont pas été informés"

"La grosse majorité des parents dont les enfants sont hospitalisés pour une bronchiolite ne sont pas au courant de l'existence de ces produits-là, ils n'ont juste pas été informés", a expliqué Naïm Ouldali. Face à la hausse des indicateurs syndromiques liés à la bronchiolite, les pédiatres soulignent que les parents peuvent encore protéger leurs enfants. "Les enfants nés entre février et août 2025 peuvent bénéficier d'une immunisation par nirsevimab. Beyfortus peut être prescrit par un médecin ou une sage-femme, et son administration peut être réalisée par les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, ainsi qu'en protection maternelle et infantile (PMI)."