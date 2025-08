Bronchiolite : la France doit-elle suivre l’exemple britannique pour se protéger du VRS ?

L'ESSENTIEL Le système de santé publique du Royaume-Uni, le NHS, encourage les femmes enceintes à se faire vacciner contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Le VRS est à l’origine de la bronchiolite, une infection virale respiratoire des petites bronches.

En Australie, le nombre d'infections au VRS est très important depuis le début de l’hiver, qui a lieu entre les mois de juin et d’août.

Le Royaume-Uni anticipe. À quelques mois de l’hiver, le National Health Service (NHS, le système de santé publique du Royaume-Uni) encourage les femmes enceintes à se faire vacciner contre le virus respiratoire syncytial (VRS), à l’origine de la bronchiolite, une infection virale respiratoire des petites bronches.

La bronchiolite, une épidémie saisonnière

“L'hiver australien [qui a lieu entre les mois de juin et d’août, NDLR] est souvent un bon indicateur de la façon dont les virus vont se propager en Angleterre, indique le communiqué du NHS. Après un nombre record d’infections au VRS l’an dernier en Australie, celles-ci augmentent régulièrement depuis le début de l’année 2025 dans de nombreuses régions, touchant près de la moitié des enfants âgés de 0 à 4 ans.”

L’épidémie de bronchiolite est saisonnière. En France comme en Angleterre, elle débute généralement mi-octobre et se termine à la fin de l’hiver, avec un pic durant le mois de décembre, selon le ministère de la Santé.

“Si, chez la plupart des adultes, le VRS ne provoque que des symptômes légers, semblables à ceux d'un rhume, il peut entraîner de graves problèmes respiratoires chez les personnes âgées et les jeunes enfants, pouvant nécessiter une hospitalisation”, indique Kate Brintworth, sage-femme en chef du NHS. En prévision de l’hiver prochain, le NHS cible donc ces populations à risque.

Vacciner les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées

En Angleterre, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner avec Abrysvo dès la 28ème semaine de grossesse. “[c’]est le meilleur moyen de protéger son bébé dès sa naissance, assure Kate Brintworth. Dès maintenant, les mamans doivent agir pour s'assurer que leur bébé est protégé avant les premiers mois de l'hiver, période où les microbes ont tendance à circuler davantage.”

Pour protéger les bébés prématurés, les autorités britanniques recommandent aussi une injection préventive de nirsevimab (Beyfortus), un traitement qui empêche le VRS d’infecter l’organisme des nouveau-nés et nourrissons. Enfin, dernier public visé : les personnes âgées de 75 à 79 ans, que le NHS invite aussi à se faire vacciner avant l’hiver.

30% des nourrissons français touchés chaque hiver

En France, 30 % des nourrissons de moins de deux ans sont touchés chaque hiver par la bronchiolite. Les autorités sanitaires recommandent aux futures mamans de se faire vacciner entre 32 et 36 semaines d’aménorrhées. Si l’injection n’a pas été faite pendant la grossesse, tous les nourrissons peuvent bénéficier du nirsevimab avant leur sortie de la maternité, selon l'Assurance maladie. En revanche, un autre traitement, le palivizumab (SYNAGIS®), est réservé à l'hôpital pour la prévention des formes graves d'infections à VRS chez les prématurés et les nourrissons à haut risque. Enfin, les personnes âgées (plus de 65 ans si à risque ou plus de 75 ans) sont aussi invitées à se faire vacciner.

Une campagne de prévention qui fonctionne. Entre le 15 septembre 2023 et le 31 janvier 2024, environ 5.800 hospitalisations pour bronchiolite après passage aux urgences ont été évitées dans l’hexagone, selon Santé publique France (SpF).