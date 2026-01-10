Ce danger souvent méconnu de la grippe

Fièvre, toux, fatigue : l’épidémie de grippe se poursuit en France. Si la fièvre disparaît en quelques jours, certains symptômes peuvent persister pendant deux semaines, comme la fatigue intense. Selon une étude de l’American Heart Association, la maladie pourrait laisser une autre trace dans l’organisme. Les auteurs, des scientifiques américains et sud-africains, constatent que l’infection par le virus augmente le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) et d’infarctus pendant plusieurs semaines.

Un risque d’AVC et d’infarctus plus élevé après une grippe

Au total, 155 études sur les liens entre infections virales et risque d’AVC ou d’infarctus ont été analysées par les auteurs. Cela leur a permis de comparer les risques cardiovasculaires chez des personnes récemment infectées, en comparaison à celles n’ayant pas contracté la maladie. "Le risque d'infarctus est quatre fois plus élevé et le risque d'AVC cinq fois plus élevé dans le mois suivant une grippe confirmée en laboratoire", concluent les auteurs.

Comment expliquer l’augmentation du risque cardiovasculaire après une grippe ?

Ils estiment que cette hausse du risque pourrait être liée à la réponse du système immunitaire. En cas d’infection virale, le système immunitaire libère certaines molécules, qui vont entretenir l’inflammation et favoriser la coagulation sanguine, c’est-à-dire la formation de caillots. "Ces deux phénomènes peuvent persister longtemps après la guérison de l'infection initiale, indiquent les scientifiques. L'inflammation et la coagulation sanguine peuvent altérer la fonction cardiaque et contribuer à expliquer l'augmentation du risque d'infarctus et d’AVC."

De nombreuses recherches scientifiques ont démontré le rôle de l’inflammation dans l’apparition des maladies cardiovasculaires. "Elle contribue à la formation et à la rupture de plaques d'athérome dans les artères, ce qui peut entraîner des infarctus et des AVC, complètent-ils. L'élévation de certains marqueurs inflammatoires est associée à un pronostic plus défavorable et à un risque accru d'événements futurs."

Grippe : la vaccination permet de se protéger des complications cardiovasculaires

Il existe une façon de réduire le risque de problème cardiovasculaire après une grippe : la vaccination. L’équipe de recherche fait référence à une étude parue en 2022 : elle a démontré que le risque d'événements cardiovasculaires majeurs était réduit de 34 % chez les participants vaccinés contre la grippe, comparativement aux participants ayant reçu un placebo. "La prévention est particulièrement importante pour les adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire ou présentant des facteurs de risque cardiovasculaires", prévient Kosuke Kawai, auteur principal de cette étude et chercheur à l’université de Californie Los Angeles.

Pour ces personnes à risque, la vaccination peut être entièrement prise en charge par l'Assurance Maladie en France.