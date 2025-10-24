AVC : plus de risque en cas de maladie des gencives

L'ESSENTIEL La combinaison de maladies des gencives et de caries est associée à un risque accru de 86 % d'AVC par rapport au fait d’avoir une bouche saine.

Les patients consultant régulièrement leur dentiste présentent 81 % moins de risques de souffrir des deux pathologies.

Selon les chercheurs, avoir une meilleure santé bucco-dentaire pourrait être un moyen important, et souvent négligé, de réduire le risque d’attaque cérébrale.

"La maladie parodontale, qui abîme les tissus supportant les dents, et les caries sont des affections inflammatoires chroniques buccales fréquentes, liées à des problèmes de santé systémiques. Prises individuellement, elles ont toutes deux été associées à un risque accru d'accident vasculaire cérébral ischémique, une cause majeure de morbidité et de mortalité. Cependant, peu de recherches ont examiné leur effet combiné sur l'accident vasculaire cérébral, les sous-types d'AVC et les événements cardiovasculaires majeurs", ont indiqué des chercheurs de l'université de Caroline du Sud à Columbia (États-Unis).

Parodontopathie, caries : les deux maladies sont associées à un risque élevé d’attaque cérébrale

Dans le cadre d’une nouvelle étude, ces derniers ont donc décidé d'évaluer les associations individuelles et interindividuelles entre la maladie des gencives et les caries, d'une part, et la survenue d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques, d'autre part, et d’examiner le lien entre le recours régulier aux soins dentaires et l'état de santé bucco-dentaire. Pour ce faire, l’équipe a passé en revue les données de 5.986 adultes âgés en moyenne de 63 ans et n'ayant aucun antécédent d'AVC au début du suivi. Tous les participants ont subi des examens dentaires visant à déterminer s'ils souffraient de maladie des gencives, de caries ou des deux. Les participants ont ensuite été répartis en trois groupes : bouche saine, maladie des gencives uniquement, maladie des gencives avec caries. Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les événements majeurs d'évolution clinique (AVC ischémique, infarctus du myocarde ou cardiopathie congénitale mortelle) ont été identifiés à partir des dossiers médicaux jusqu'en 2019.

Les travaux, publiés dans la revue Neurology Open Access, ont montré que 3.151 personnes présentaient uniquement la maladie des gencives et 1.195 avait une parodontopathie avec des caries après un suivi d’environ 20 ans. Sur 1.640 adultes ayant une bouche saine, 4 % ont subi un AVC. Sur 3.151 personnes ayant uniquement une maladie des gencives, 7 % ont subi une attaque cérébrale et sur 1.195 personnes souffrant de parodontopathie et de caries, 10 % ont subi un accident vasculaire cérébral. Après avoir pris en compte des facteurs, comme l’âge, l’indice de masse corporelle et le tabagisme, les auteurs ont observé que les patients atteints à la fois de maladie des gencives et de caries présentaient un risque d’AVC supérieur de 86 %. Les participants touchés seulement par la maladie des gencives présentaient un risque de 44 %.

Des soins dentaires réguliers peuvent réduire le risque d’AVC

Autre constat : les volontaires présentant la maladie des gencives et des caries étaient 36 fois plus susceptibles de subir un événement cardiovasculaire majeur, comme une crise cardiaque ou une maladie cardiaque mortelle, par rapport à ceux ayant une bouche saine. "Les patients déclarant consulter régulièrement leur dentiste présentaient un risque réduit de 81 % de souffrir à la fois de maladies des gencives et de caries, et de 29 % de souffrir uniquement de maladies des gencives. (…) Cette étude renforce l'idée que prendre soin de ses dents et de ses gencives ne se limite pas à son sourire, cela pourrait contribuer à protéger son cerveau", a conclu Souvik Sen, qui a dirigé l’étude.