Comment la lumière du soleil peut aider les personnes diabétiques

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la lumière du soleil pourrait aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à mieux réguler leur glycémie.

Lorsque les participants travaillaient à un bureau face à une fenêtre laissant entrer la lumière du jour, ils passaient davantage de temps dans une plage de glycémie normale, ce qui signifie qu’ils avaient moins de pics et de variations.

La lumière du soleil agirait aussi comme un signal qui aide les muscles à mieux fonctionner sur le plan métabolique, qui utiliseraient ainsi plus efficacement le sucre.

En 2023, plus de 3,8 millions de personnes en France recevaient un traitement médicamenteux pour le diabète, ce qui représente 5,6 % de la population, d’après Santé publique France (SpF). Mais une méthode naturelle pourrait aussi les aider à réguler leur glycémie. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Cell Metabolism, la lumière du soleil pourrait aider ces patients à mieux réguler leur glycémie.

Moins de variations brutales de la glycémie grâce à la lumière du soleil

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont mené une expérience en deux étapes avec treize participants atteints de diabète de type 2. La première consistait à passer 4 jours et demi dans un bureau, en travaillant face à de grandes fenêtres, avec un éclairage naturel. Ensuite, après quatre semaines de pause, les volontaires sont passés à la deuxième phase de l’expérience.

Pendant la même durée, soit 4 jours et demi, les mêmes personnes sont restées à leur bureau, mais, cette fois-ci, les fenêtres étaient fermées. L’éclairage était totalement artificiel. Pour les autres facteurs - repas, activité physique et traitements médicamenteux - rien n’a été changé entre les deux phases de l’expérience.

Résultats :

que l’éclairage soit naturel ou artificiel, la glycémie moyenne des participants était sensiblement la même ;

en revanche, lorsqu’ils étaient exposés à la lumière naturelle, la glycémie des participants était plus souvent dans une plage de valeur normale.

Autrement dit, grâce aux rayons du soleil, les patients avaient moins de pics et de variations de glycémie. Leur taux de sucre dans le sang était plus constant.

La lumière avait aussi un impact sur le métabolisme des volontaires. Lorsqu’ils passaient plusieurs heures face aux fenêtres, ils brûlaient davantage de graisses et moins de glucides pour produire de l'énergie.

La lumière optimise le métabolisme des muscles

Pour mieux comprendre l’influence de la lumière sur les muscles, les scientifiques ont prélevé de petits échantillons de ces tissus chez les participants et les ont étudiés en laboratoire. Ces analyses ont montré que les gènes liés à l’horloge biologique interne étaient mieux réglés sur le rythme de la journée lorsque les volontaires étaient davantage exposés à la lumière naturelle. En somme, le soleil aide les muscles à mieux fonctionner sur le plan métabolique, ce qui à pour conséquence une meilleure utilisation du sucre et régulation de la glycémie.

"Nos résultats suggèrent que l'exposition à la lumière naturelle a un impact métabolique positif sur les personnes atteintes de diabète de type 2 et pourrait soutenir le traitement des maladies métaboliques", concluent les chercheurs, dans un communiqué. Et cette habitude pourrait aussi avoir d’autres bénéfices sur la santé. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), s’exposer au soleil 15 à 20 minutes par jour permet de couvrir les besoins en vitamine D, substance essentielle au bon fonctionnement de l’organisme, notamment pour les systèmes osseux, musculaire et immunitaire.