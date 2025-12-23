Explosion dans une usine chimique près de Lyon : quels sont les risques pour la santé ?

Une déflagration s’est produite dans une usine chimique de Saint-Fons, près de Lyon, lundi 22 décembre vers 14H30. Cette explosion, qui a fait quatre blessés, dont deux graves, est due à de l’hydrogène. Le site concerné appartient à l’entreprise Elkem Silicones : il est classé Seveso, seuil haut, en raison de la présence de produits dangereux.

Un confinement mis en place après l’explosion près de Lyon

L’explosion a provoqué un incendie, responsable d’émanations importantes de fumées. À 16 heures, la préfecture du Rhône a pris la décision de confiner la population. Un message d’alerte a été envoyé sur les téléphones des habitants des secteurs situés à proximité de l’usine. Autour du site, les routes ont été coupées, et le trafic ferroviaire interrompu. Vers 16h30, la préfète du Rhône a indiqué sur X, anciennement Twitter, qu’il n’y avait "pas de risque de toxicité pour la population à cet instant". Mais les mesures de confinement ont été élargies à trois autres communes : Feyzin, Pierre-Bénite et Vénissieux. Ce confinement a été levé vers 18h30 dans tous les secteurs concernés.

"Pas de toxicité" suite à l’explosion à Saint-Fons

Sur son site, la mairie de Feyzin précise que le "risque de toxicité a finalement été écarté par les pompiers présents sur les lieux du sinistre". Sur BFM TV, le maire de Saint-Fons, Christian Duchêne a également précisé que les analyses de toxicité de l’air étaient rassurantes. "Il n’y a pas de risque pour la population car elle a été confinée", affirmait-il à l’antenne. "Suite aux analyses réalisées par la DREAL et les sapeurs-pompiers, il y a aucun risque de toxicité pour la population, confirmait la préfecture dans un communiqué publié hier soir. Des mesures continueront d’être effectuées dans les prochaines 24h."

Sites seveso : la sécurité est "assurée par les pouvoirs publics"

Interviewé sur France Info, le maire de Saint-Fons a rappelé que l’usine se trouve dans ce que l’on surnomme la vallée de la Chimie. Le secteur concentre différentes entreprises chimiques, "qui peuvent connaître des accidents extrêmement graves". "Notre devoir est de savoir protéger les habitants, a affirmé l’élu sur la chaîne de service public. C'est la raison pour laquelle nous faisons des exercices très régulièrement avec des simulations d’accidents (…) Il y a des mesures de protection, de sécurité qui existent, nous savons le faire, donc il faut savoir que cette sécurité est assurée par les pouvoirs publics." En 2016, un incendie avait déjà eu lieu sur ce site, provoquant un mort.