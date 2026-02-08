Les bébés apprennent plus vite que l'IA !

L'ESSENTIEL Dès l’âge de deux mois, le cerveau des bébés est capable de classer les objets qu’il voit en différentes catégories.

Une étude combinant imagerie cérébrale et intelligence artificielle révèle que les bases de la cognition visuelle sont présentes très tôt.

À terme, cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre le développement du cerveau et repérer plus tôt certains troubles neurodéveloppementaux.

À deux mois, les bébés ne le sont plus vraiment… Tout du moins, en ce qui concerne la cognition visuelle. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Neuroscience, dès cet âge, les nourrissons sont déjà capables d’organiser ce qu’ils voient en catégories d’objets distinctes.

Le cerveau des bébés, déjà capable de classer les images

“Parents et scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé et sur ce qu'il perçoit réellement lorsqu'il observe le monde qui l'entoure, souligne le Dr Cliona O'Doherty, auteure principale de l'étude, à Scitechdaily. Cette recherche met en lumière la richesse des fonctions cérébrales au cours de la première année de vie”.

Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), les chercheurs ont observé l’activité cérébrale de 130 bébés âgés de deux mois. Ceux-ci ont été installés sur un pouf avec des casques antibruit et devaient, pendant quinze à vingt minutes, regarder des images colorées. Celles-ci représentaient différents objets qui leur étaient familiers, comme des jouets ou des animaux. Les scientifiques ont donc mesuré, avec l’IRMf, les réactions de leur cerveau face à ces clichés.

“Bien qu'à deux mois, la communication des nourrissons soit limitée par l'absence de langage et de motricité fine, leur cerveau était déjà capable non seulement de se représenter l'apparence des choses, mais aussi de les classer par catégorie, assure le Dr Cliona O'Doherty. Cela démontre que les bases de la cognition visuelle sont déjà en place très tôt, bien plus tôt qu'on ne le pensait.”

“Les bébés apprennent bien plus vite que les modèles d'IA actuels”

Les données issues des IRMf ont ensuite été analysées à l’aide d’une intelligence artificielle. Son but était d’analyser la façon dont le cerveau des nourrissons se représentait ces différentes catégories visuelles afin de mieux comprendre le cheminement cérébral.

“Les bébés apprennent bien plus vite que les modèles d'IA actuels, explique Rhodri Cusack, qui a dirigé l’équipe. En étudiant leurs mécanismes d'apprentissage, nous espérons inspirer une nouvelle génération de modèles d'IA capables d'apprendre plus efficacement, réduisant ainsi leur impact économique et environnemental.”

Désormais, les chercheurs en savent donc un peu plus sur la façon dont le cerveau des bébés interprète l’information visuelle à deux mois. À terme, cela pourrait aussi leur permettre de mieux comprendre les mécanismes d’apprentissage au cours de la première année de vie et peut-être aussi, de repérer plus tôt les troubles neurodéveloppementaux.