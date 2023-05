Motricité, langage, cognition : les bienfaits des jeux sensoriels pour les enfants

L'ESSENTIEL Les jeux sont un vecteur de développement des enfants, en particulier les jeux sensoriels.

Ils permettent de développer des compétences chez l'enfant et ont de multiples bienfaits sur son comportement.

Il est très simple de fabriquer ses propres jeux sensoriels.

Les jeux font pleinement partie du développement des enfants, en particulier ceux qui sollicitent les sens. C’est ce qu’expliquent des spécialistes du centre médical universitaire Cleveland, situé aux États-Unis. Les thérapeutes démontrent comment les jeux axés sur les sens aident au développement de la motricité, du langage mais aussi à la croissance cognitive chez les plus jeunes. "Le jeu sensoriel participe à établir des connexions nerveuses dans les voies cérébrales, ce qui peut aider votre enfant à accomplir des tâches complexes", développent ces spécialistes.

Jeu sensoriel : quelles compétences développent-ils ?

Ce type de jeux aide l’enfant à communiquer en décrivant ce qu’il fait, ressent ou voit. Pour ces spécialistes, ces activités contribuent clairement au développement des compétences linguistiques. "Lorsqu'un enfant participe à n'importe quel type de jeu, y compris sensoriel, il apprend à travers des expériences dans son environnement et apprend différentes façons de communiquer ses émotions, ses désirs et ses besoins", explique Suzanne Messer. Mais ces jeux peuvent également favoriser sa motricité, "comme attacher ses chaussures, écrire et fermer son manteau". Par exemple, des jeux de construction, de versement ou de mélange l’obligeront à utiliser de petits groupes musculaires et ainsi à coordonner ses mouvements."Le jeu tactile est un excellent moyen d'aborder et d'utiliser la motricité fine d'un enfant de manière amusante", estime Leah Young. "Permettre à votre enfant d'explorer librement des petits objets sensoriels comme les pâtes sèches, les céréales sèches, le riz ou même la pâte à modeler peut renforcer et développer sa motricité fine." Ces différentes activités participent aussi au développement cognitif car elles encouragent les plus jeunes à réfléchir à la manière dont les choses fonctionnent, à faire des expériences et à en analyser les résultats.

Éducation, développement : les multiples bienfaits des jeux sensoriels

Pour ces deux spécialistes, ces activités ludiques ont aussi un pouvoir calmant sur les enfants. Selon Suzanne Messer, elles peuvent les aider à réguler leur excitation. "Vous pouvez l'utiliser pour stimuler un enfant qui pourrait être un peu paresseux, complète-t-elle. D'un autre côté, le jeu sensoriel peut aider un enfant qui pourrait avoir de l'hyperactivité ou des difficultés à se concentrer." Mais cela participe aussi à encourager les interactions sociales lorsque ces jeux sont utilisés en groupe. De cette manière, les enfants apprennent à communiquer, à résoudre les problèmes et à s'adapter à la façon dont les autres jouent. "C'est très inclusif", soulève Suzanne Messer.

Quelques idées de jeux sensoriels pour les enfants

Ces deux spécialistes de l’enfance expliquent qu’il est relativement simple de fabriquer ses propres jeux sensoriels. Un bac en plastique rempli de sable ou de morceaux de papier déchirés, de l’eau, des petites boules de coton pourront être utilisés pour des activités. Elles recommandent même de laisser les enfants jouer avec la nourriture. Écraser, toucher, goûter : tout cela leur permet d’apprendre. Jouer dehors dans l’herbe, ou dans l’eau du bain et même écouter de la musique sont des activités simples mais qui peuvent contribuer au développement de l’enfant. Toutefois, il faut s’assurer que les objets ne présentent pas de risque, et les surveiller. Ensuite, il suffit de lâcher prise : "Laissez votre enfant explorer et s'habituer aux textures potentiellement inconnues, conseille Leah Young. Laissez votre enfant expérimenter librement !"