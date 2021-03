C'est quoi un bon jouet pour un enfant ?

Si les jouets aident les enfants à se développer, choisir parmi la multitude de jouets vendus dans les magasins peut s'avérer être un véritable casse-tête. Entre jouets éducatifs ou non, genrés fille ou garçon, en plastique ou en bois, c'est souvent l'enfant qui a le dernier mot.

Privilégier un jouet simple

Si les enfants jouent c'est non seulement parce qu'ils s'amusent, mais aussi parce qu'ils apprennent. Un "bon" jouet est celui qui leur permet de jouer de différentes façons en stimulant leur imagination. Peu importe qu'il soit labelisé "éducatif" ou pas, l'essentiel c'est qu’ils permettent d'exercer le langage, la motricité fine, et l'expression des émotions.

La priorité doit donc être donnée au jeu et non pas au jouet qui n'est qu'un instrument pour le stimuler et le soutenir mais qui n'est pas essentiel.

Comment choisir ?

Pour être utile aux jeux de votre enfant, le jouet doit susciter le plaisir et l'envie de l'utiliser. Laissez-le choisir ce qui lui plait le plus (peu importe s'il s'agit d'un jouet "de fille" ou "de garçon"), en vérifiant bien sûr qu'il soit adapté à son âge avec la qualité et la solidité des matériaux utilisés.

Pour stimuler son imagination, les jouets doivent être polyvalents et variés afin d'explorer les différents scénarios que votre enfant se construira. Cependant, s'il a trop de jouets, il ne saura plus lequel choisir. Il est donc préférable de limiter la quantité en privilégiant la qualité ou éventuellement faire des rotations de jouets pour susciter son intérêt.

En savoir plus : "Le Guide de choix des jouets" de Anne Bacus et Sophie Coste, éditions Marabout.