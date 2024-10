Vous voulez mieux dormir ? Optez pour une couverture lestée

L'ESSENTIEL Les couvertures lestées permettent d’améliorer le sommeil, l’humeur, la gestion de la douleur et réduire de la consommation de somnifères chez les adultes.

Les résultats sont mitigés pour leur utilisation chez les enfants.

Désormais, les chercheurs veulent établir des préconisations claires pour le recours à ces étoffes plus lourdes, car "il n'existe pas encore de recommandations standardisées concernant le type, le poids, la fréquence d'utilisation ou la durée."

On le sait : le sommeil est un besoin humain fondamental. Lorsqu’une personne ne dort pas assez, elle peut présenter des problèmes de santé, avoir plus de risques ou exacerber les maladies chroniques, notamment les pathologies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les troubles mentaux. "En ergothérapie, les couvertures lestées sont de plus en plus utilisées comme technologie d'assistance pour les personnes de tous âges, mais il n'existe actuellement aucune recommandation clinique concernant leur utilisation", a déclaré Suzanne Dawson, ergothérapeute et chercheuse à l'université Flinders (Australie). C’est pourquoi une étude a été réalisée pour évaluer l’étendue des connaissances sur les couvertures lestées.

Sommeil, douleur, humeur : les couvertures lestées sont bénéfiques pour les adultes

Pour les besoins des travaux, les auteurs ont passé en revue 18 recherches existantes portant sur l'utilisation de couvertures lestées, qui pèsent entre 6 et 10 kg, durant la nuit. Les résultats, parus dans la revue The American Journal of Occupational Therapy, mettent en évidence des preuves significatives en faveur de l'utilisation de couvertures lestées pour améliorer le sommeil chez les adultes. Dans le détail, les personnes ayant recours à ces étoffes plus lourdes ont fait état d'un meilleur sommeil, d'une réduction de la consommation de somnifères et même d'une amélioration de l'humeur et de la gestion de la douleur.

Cependant, "les résultats concernant le sommeil des enfants et des adolescents étaient mitigés". Des améliorations limitées du sommeil pour les jeunes souffrant de troubles, tels que le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité de l’enfant (TDAH) ou les troubles du spectre autistique, ont été observées. Toutefois, certaines études ont montré une amélioration du fonctionnement quotidien des enfants après l'utilisation d'une couverture lestée et des parents rapportent aussi des résultats positifs. "Ils ont souvent indiqué que leurs enfants semblaient plus détendus, moins anxieux et plus concentrés pendant les activités quotidiennes lorsqu'ils utilisaient les couvertures, ce qui pourrait avoir un impact à long terme sur leur bien-être général", a expliqué Suzanne Dawson.

Des recommandations plus claires sur l’utilisation des couvertures lestées

Selon les scientifiques, ces données suggèrent que les ergothérapeutes devraient envisager d'offrir ou de recommander des couvertures lestées comme option d'intervention sur le sommeil pour les personnes de tous âges, tout en tenant compte des préférences des patients. Mais avant, il faudrait élaborer des recommandations plus claires. "Les couvertures existent en différents types, qu'elles contiennent des perles ou des chaînes, et en différents poids, mais il n'existe pas encore de recommandations standardisées concernant le type, le poids, la fréquence d'utilisation ou la durée."