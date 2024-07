Sommeil : quand les réseaux sociaux deviennent notre pire cauchemar

L'ESSENTIEL Ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux font de nombreux cauchemars à ce sujet, d'après une nouvelle recherche.

"Les réseaux sociaux étant de plus en plus imbriqués dans nos vies, leur impact s'étend au-delà des heures d'éveil et peut influencer nos rêves", explique l'auteur de l'étude Reza Shabahang (université Flinders).

"Les personnes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux dans leur vie quotidienne sont plus susceptibles de faire des cauchemars qui ont été associés à des conséquences négatives en matière de santé mentale telles que l'anxiété et la dépression. La qualité du sommeil est aussi impactée par ce phénomène", ajoute-t-il.

Plus nous utilisons les réseaux sociaux, plus les cauchemars liés à cette activité se développent, diminuant ainsi la qualité du sommeil et augmentant les symptômes anxio-dépressifs. Ce sont les conclusions d’une nouvelle étude publiée dans le BMC Psychology.

Afin de réaliser leur enquête, les chercheurs ont interrogé 595 utilisateurs adultes de réseaux sociaux en Iran. Pour faire partie de la cohorte, tous devaient utiliser au moins une plateforme numérique pendant au moins 15 minutes par jour. On parle ici par exemple de TikTok, Instagram, Twitter ou Facebook.

Réseaux sociaux : quels sont les cauchemars les plus fréquents ?

Après analyse, il est apparu que les cauchemars étaient signalés plus fréquemment par les personnes qui intégraient fortement les réseaux sociaux dans leur vie quotidienne. Le cauchemar le plus rapporté concernait l'impossibilité de se connecter aux réseaux sociaux, suivi par des disputes avec d'autres utilisateurs. Le harcèlement sexuel et l'usurpation d'identité en ligne faisaient en revanche parti des mauvais rêves les moins courants.

"Avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) et de la réalité virtuelle, on s'attend à ce que les rêves présentant ce type de contenu technologique deviennent plus fréquents", poursuit-il. "Les prochaines études pourraient analyser ce nouveau champs", conclut-il.

Cauchemars à répétition à cause des réseaux sociaux : quels impacts ?

Avoir un sommeil de mauvaise qualité à cause des réseaux sociaux entraine des maladies cardiovasculaires, affaiblit le système immunitaire, encourage le grignotage, pousse à boire de l’alcool, déclenche l’envie de fumer du tabac, fait baisser le niveau de concentration, diminue les capacités d’apprentissage ou d’accomplissement des objectifs, atteint notre capacité à prendre du recul sur les situations, augmente l’irritabilité, le stress et l’anxiété.

Outre leur impact majeur sur la qualité de vie, l’anxiété et la dépression peuvent également engendrer tout une série de problèmes de santé tels que la prise de poids et/ou le diabète.