Pancréatite aiguë : la vitamine B12 identifiée comme traitement potentiel 

L'ESSENTIEL La pancréatite aigüe est une inflammation du pancréas.

Des chercheurs montrent que la vitamine B12 permet de prévenir la maladie et ses complications.

Chez la souris, elle a permis de limiter les lésions du pancréas et d'améliorer la récupération.

C’est une inflammation du pancréas aux graves conséquences. La pancréatite aigüe peut entraîner des complications importantes, comme la nécrose d’une partie du pancréas. Aujourd’hui, aucun traitement spécifique ne permet de prévenir la maladie ou d’en réduire la gravité. Des chercheurs de l’université de Sichuan, en Chine, ont trouvé un médicament potentiel. Dans la revue MedComm, ils démontrent que la vitamine B12 permet de prévenir et de traiter la pancréatite aigüe.

Comment limiter les complications de la pancréatite aigüe ?

"Environ 20 % des patients développent une pancréatite aiguë modérée ou sévère, associée à des taux de mortalité et d'invalidité extrêmement élevés, relèvent les auteurs. Même pour ceux qui se rétablissent, la maladie est souvent suivie de complications persistantes, affectant considérablement leur qualité de vie." Pour ces différentes raisons, ils rappellent que la mise au point de traitements capables d’empêcher les lésions du pancréas est primordiale. Pour explorer le potentiel thérapeutique de la vitamine B12, ils ont utilisé des bases de données scientifiques afin de réaliser des méta-analyses. "L'analyse a révélé que des taux sériques de vitamine B12 plus élevés étaient fortement associés à un risque réduit de développer différents types de pancréatite", notent les auteurs.

La vitamine B12 peut limiter les lésions pancréatiques

Dans un second temps, ils ont testé la vitamine sur des souris de laboratoire. "Deux modèles distincts de pancréatite ont été utilisés dans l’étude : l'un pour observer les réponses précoces des lésions pancréatiques, et l'autre pour suivre la progression pathologique de la pancréatite aiguë", précisent les auteurs. Cela a permis de démontrer que la vitamine B12 protège les cellules de la nécrose au cours des premiers stades de la pancréatite aiguë et réduit par la suite l'infiltration des lymphocytes T. "L'augmentation artificielle des taux sériques de B12 avant et après l'induction de la pancréatite a non seulement réduit la gravité de l'état mais a également favorisé la réparation des tissus après une lésion pancréatique", concluent-ils.

Pancréatite aigüe : les effets prometteurs de la vitamine B12

D’après les observations des scientifiques chinois, les effets protecteurs de cette vitamine résultent d'une "amélioration de l'approvisionnement en énergie cellulaire plutôt que d'une régulation du stress oxydatif". "Ces résultats s'ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses que la vitamine B12 peut réduire la gravité de la pancréatite aiguë (…), offrant ainsi de nouvelles perspectives dans les stratégies thérapeutiques potentielles pour cette maladie, résume le professeur Dr. Xianming Mo, auteur principal de ces travaux. Cette étude jette des bases solides pour de futures applications cliniques de la vitamine B12."