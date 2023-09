Pancréatite aigüe : il frôle la mort après avoir bu 12 boissons énergisantes en 10 min

L'ESSENTIEL Un homme de 36 ans a bu douze boissons énergisantes en dix minutes.

De nombreux symptômes sont apparus, et quelques jours plus tard, les médecins ont diagnostiqué une pancréatite aigüe.

Selon un médecin, il aurait pu faire un arrêt cardiaque compte tenu des quantités de caféine consommée.

Il voulait impressionner ses collègues, il a frôlé la mort. Sur sa chaîne Youtube, un médecin, le Dr Bernard Hsu, raconte l’histoire d’un homme de 36 ans, appelé JS. Sur son lieu de travail, et pour amuser ses collègues, il a relevé le défi de boire douze boissons énergisantes en dix minutes. Rapidement, il a commencé à sentir des symptômes étranges, jusqu’à recevoir le diagnostic plusieurs jours plus tard : il a développé une pancréatite aigüe.

Hyperglycémie, augmentation du risque cardiaque : quels ont été les effets des douze boissons énergisantes ?

Juste après avoir consommé ces boissons, JS a ressenti comme des brûlures dans le fond de sa gorge. Puis, il a éprouvé des difficultés à respirer et senti des douleurs au niveau du cœur. Mais le trentenaire ne s’est pas inquiété, selon le médecin, l’homme ne concevait pas l’abus de caféine comme problématique : il était habitué à en consommer jusqu’à 900 milligrammes par jour, alors que les autorités de santé américaines recommandent de ne pas dépasser 400 milligrammes. Il a préféré jouer à des jeux vidéos pour se changer les idées. Petit à petit, ses douleurs se sont accentuées et il a commencé à vomir. Pour finir, il n'arrivait plus à s'alimenter ni à boire.

Face à ces douleurs lancinantes, il a fini par contacter les urgences. Dans un premier temps, les médecins ont repéré une hyperglycémie, un taux de sucre dans le sang trop élevé. Or, il s’était écoulé plusieurs jours entre la consommation des boissons et son passage aux urgences : le taux de sucre sanguin aurait du redescendre, selon eux. Ce constat a mis les médecins sur la voie : en réalisant une échographie puis un scanner, ils ont identifié une pancréatite aigüe.

Boissons énergisantes : qu’est-ce que la pancréatite aigüe ?

"La pancréatite aiguë est l’inflammation aiguë du pancréas, explique la Société nationale française de gastro-entérologie. Elle s’installe en quelques heures, voire quelques jours et peut régresser spontanément, dans 80 % des cas." Dans la grande majorité des cas, elle est liée à l’alcoolisme chronique ou à un calcul biliaire. L’inflammation qu’elle provoque est liée à l’activation d’enzymes, qui vont attaquer la glande pancréatique. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner un syndrome inflammatoire global avec des conséquences sur les reins, le système respiratoire et d’autres organes vitaux. Dans le cas de ce patient, des traitements ont permis de le guérir.

Cœur, pancréas : des boissons énergisantes à consommer avec modération

Pour le Dr Bernard Hsu, il est nécessaire de rappeler les risques liés à la surconsommation des boissons énergisantes. "Si vous en buvez une de temps en temps, et que vous êtes jeune et en bonne santé, ce n'est probablement pas grave, prévient-il. Mais si vous commencez à avaler plusieurs canettes consécutivement, des choses graves vont potentiellement se produire."

Dans The Daily Mail, le Dr Gareth Nye, responsable du programme de sciences médicales à l'université de Chester, ajoute qu’une telle consommation aurait pu provoquer un arrêt cardiaque. De fait, la tachycardie fait partie des effets secondaires possibles de ces boissons. Mais ces liquides peuvent aussi entraîner des troubles rénaux, de l’irritabilité, de la nervosité ou encore de l’épilepsie.

En France, l’Anses recommande de ne pas les consommer avant ou pendant une activité physique et de ne pas les associer à l’alcool. Ces boissons sont déconseillées pour les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, les adolescents, les personnes atteintes de troubles cardio-vasculaires ou hépatiques, ou souffrant d’une insuffisance rénale.