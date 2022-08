Sans pancréas… la vie est impossible

Depuis la nuit des temps, tous les êtres vivants, de la bactérie jusqu’au mammouth, ont besoin d’énergie pour vivre, grandir, et se reproduire. La source essentielle est toujours restée le sucre, le glucose. La combustion du sucre à l’intérieur de notre corps produit en effet de l’énergie, de la chaleur et de l’eau. Mais pour faire passer ce sucre de l’extérieur à l’intérieur de toutes nos cellules qui en ont impérativement besoin, il faut une clé. Cette clé, c’est l’insuline. Un mot que tous les diabétiques connaissent bien. Mais qui fabrique cette insuline ? C’est le rôle d’une glande méconnue mais pourtant indispensable : le pancréas. Cette glande est située au plus profond de notre ventre, derrière l’estomac.

Un rôle important dans la digestion

Si son rôle dans la sécrétion de l’insuline est bien connu, on oublie souvent que cet organe joue également un rôle important dans la digestion. C’est en effet lui qui fournit les enzymes qui vont participer à la dégradation des aliments. Les enzymes ne servent en effet pas qu’à faire la lessive, mais sont des substances très corrosives sans lesquelles un beefsteak même mâché par les meilleures dents, même attaqué par les acides de l’estomac, n’a aucune chance d’être dégradé en éléments indispensables.

Son dysfonctionnement responsable de nombreuses maladies

On comprend donc que le mauvais fonctionnement du pancréas va se traduire par toute une série de maladies pas très sympathiques. Le diabète, bien évidemment, mais imaginez un instant que toutes ces enzymes qui, théoriquement, se contentent d’une évacuation par l’intestin, se mettent à agir de façon anarchique. C’est précisément ce qui se passe dans une maladie que l’on appelle la pancréatite, une espèce d’autodigestion de la glande par ses propres éléments. A l’époque des prises de sang pour un rien, comment savoir si son pancréas fonctionne normalement ? On peut bien évidemment doser les enzymes dans le sang, mais aujourd’hui, au moindre doute, c’est au scanner que l’on va demander d’assurer le diagnostic de pancréatite… ou de cancer. Car ce cancer du pancréas est certainement un des plus redoutés du corps médical.

Il faut toutefois rassurer ceux qui n’ont jamais entendu parler de toutes ces maladies. Elles ne sont pas silencieuses et s’accompagnent de jaunisse, de violentes douleurs et d’amaigrissement. Et elles sont également assez peu fréquentes.