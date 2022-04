Cancer du pancréas : quelle est cette maladie qui a provoqué la mort du chanteur Arno ?

L'ESSENTIEL Le chanteur belge Arno est mort d'un cancer du pancréas à l'âge de 72 ans

Sa maladie lui avait été diagnostiquée en 2019

Troisième forme de cancer la plus mortelle, le cancer du pancréas est responsable de plus de 11 000 décès par an en France

Une icône du rock francophone tire sa révérence. Samedi 23 avril, le chanteur belge Arno est mort d'un cancer du pancréas à l'âge de 72 ans. Il avait été diagnostiqué en novembre 2019 d'un cancer du pancréas, mais avait arrêté son traitement début 2022, précise dans un communiqué son agent artistique Filip De Groote.

Le pancréas est un organe relié au système digestif composé de trois parties : la tête, le corps et la queue. Il remplit deux fonctions principales : favoriser la digestion et réguler le taux de glycémie dans l'organisme.

En cas de cancer, les cellules du pancréas se transforment et se multiplient rapidement. Elles forment alors une tumeur qui va perturber le bon fonctionnement du pancréas et qui va comprimer des canaux du tube digestif et les vaisseaux sanguins à proximité.

Les symptômes à surveiller



Un cancer du pancréas peut se manifester par des douleurs abdominales et/ou dorsales, un amaigrissement important et soudain ou encore la survenue d'une jaunisse. À ce jour, cette maladie reste l'une des formes de cancer les plus difficiles à diagnostiquer à un stade précoce.

D'après des données de Santé publique France, le nombre estimé de décès par cancer du pancréas en 2018 s'élevait à 11 456. Au sein de l'Union européenne, les taux de mortalité du cancer du pancréas ont augmenté de 5% entre 1990 et 2016, en faisant ainsi la troisième cause de décès dans l'UE, devant le cancer du sein.

Comme précisé sur le site internet de l'Institut national du cancer, "la chirurgie et la chimiothérapie conventionnelle, parfois associées à une radiothérapie, sont les principaux traitements des cancers du pancréas".