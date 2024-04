Santé intestinale : cet édulcorant dérivé de l’aspartame endommage le microbiote

L'ESSENTIEL Le néotame est un édulcorant au fort pouvoir sucrant.

Il peut endommager le microbiote intestinal.

Cela peut augmenter le risque de maladies dont le syndrome du côlon irritable, selon les auteurs.

Ils donnent une saveur sucrée aux aliments, sans apporter ni sucre, ni calories : les édulcorants sont utilisés dans l’industrie agro-alimentaire pour les produits sans sucre ou allégés. Le néotame est l’un d’eux : il a été approuvé en 2003 aux États-Unis et en 2007 en Europe. Dérivé de l’aspartame, il a un pouvoir sucrant 30 à 60 fois plus important. Mais une étude, parue dans Frontiers in Nutrition, montre qu’il peut nuire à la santé intestinale.

Édulcorant : quels sont les effets du néotame sur le microbiote ?

Ces travaux ont été réalisés par des chercheurs de l’université Anglia Ruskin, située au Royaume-Uni. Ils ont précédemment démontré que la saccharine, le sucralose et l’aspartame pouvaient avoir des conséquences néfastes sur la santé intestinale.

Cette fois, l’équipe s’est intéressée au néotame : à l’aide d’une expérience in vitro, ils ont observé les réactions des bactéries intestinales à la présence de l’édulcorant. Cela leur a permis d’identifier une "gamme de réponses pathogènes". L’édulcorant peut dégrader l’épithélium intestinal, soit le tissu situé à l’intérieur des intestins. Le test montre que certaines des cellules qui le composent meurent et que les cellules intestinales sont endommagées.

Quelles sont les conséquences de la dégradation des cellules intestinales par le néotame ?

Or, pour les auteurs, cette dégradation du microbiote peut avoir différentes conséquences sur la santé. "L’impact du néotame sur la relation épithélium-microbiote peut potentiellement entraîner une mauvaise santé intestinale, ce qui pourrait conduire à des maladies métaboliques et inflammatoires telles que la maladie du côlon irritable ou la résistance à l’insuline", estiment les auteurs dans un communiqué.

Pour le Dr Havovi Cichger, l’auteur principal de cette étude, les risques sont multiples. "Cela peut entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment la diarrhée, l'inflammation intestinale, et même des infections telles que la septicémie si la bactérie pénétrait dans la circulation sanguine", estime-t-il.

Édulcorants : mieux comprendre leurs effets sur la santé

Le spécialiste estime qu’il est essentiel de connaître l'impact des changements survenant dans le microbiote intestinal.

"Nos résultats démontrent également la nécessité de mieux comprendre plus largement les additifs alimentaires courants et les mécanismes moléculaires sous-jacents", poursuit-il.

S’il reconnaît l’intérêt de ces produits, pour la perte de poids, l’intolérance au glucose ou le diabète de type 2, il insiste sur la nécessité de mener des études sur les édulcorants plus récents et aux effets encore peu connus.