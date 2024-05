Crise cardiaque : vos colères, même courtes, sont mauvaises pour vos artères

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, de courtes bouffées de colère peuvent temporairement endommager la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater correctement.

Ce qui augmente le risque de crise cardiaque.

De nouvelles recherches sont nécessaires pour confirmer et affiner la découverte.

"La colère est mauvaise pour la fonction de vos vaisseaux sanguins", assure le Dr Daichi Shimbo, cardiologue du Columbia University Irving Medical Center et auteur principal d’une étude concernant l'impact des émotions sur la santé cardiaque. "Elle nuit au fonctionnement de vos artères, ce qui est lié au risque futur de crise cardiaque."

Sa découverte a été détaillée dans un article paru dans The Journal of the American Heart Association, le 1er mai 2024.

Infarctus : la colère impacte la dilatation des vaisseaux sanguins

Les scientifiques ont depuis plusieurs années remarqué que les émotions négatives comme la colère étaient liées à un risque accru d’infarctus ou d’AVC. Toutefois, les mécanismes en jeu derrière cette association restent mystérieux.

Pour les identifier, le cardiologue a réuni 280 jeunes adultes apparemment en bonne santé sans antécédents de maladie cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Ils ont été répartis en 4 groupes. Chacun se voyait attribuer une tâche à effectuer sur une période de huit minutes. Un groupe a été invité à se remémorer à haute voix des souvenirs personnels qui ont suscité leur colère. Un autre devait raconter des événements ayant créé de l'anxiété. Il était demandé au troisième de lire des phrases qui évoquaient la tristesse. Le groupe final a été invité à compter à haute voix pour rester dans un état émotionnellement neutre.

Plusieurs mesures de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ont ensuite été effectuées, ainsi que des tests pour évaluer la santé des cellules endothéliales (c’est-à-dire la muqueuse cellulaire interne des vaisseaux sanguins). "Le dysfonctionnement endothélial a été impliqué dans le développement de l'athérosclérose, ou durcissement des artères, ce qui peut entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Par rapport au groupe émotionnellement neutre, les personnes qui s’étaient rappelées des souvenirs qui provoquaient la colère, présentaient une diminution de la capacité de leurs vaisseaux sanguins à se dilater. Elle était réduite de plus de la moitié. "Cet effet a atteint un sommet 40 minutes après la tâche de rappel de la colère, puis la fonction est revenue à la normale."

En revanche, l'anxiété et la tristesse provoquées n'avaient pas eu d'effets statistiquement significatifs.

Colère et cœur : les effets sur le long terme encore à étudier

Si l'effet de la colère sur les vaisseaux sanguins semble temporaire, Dr Daichi Shimbo remarque qu'il résultait de seulement huit minutes de rappel de sentiments colériques. Pour lui, son étude soulève des questions sur l'impact cumulatif de la colère sur la fonction des vaisseaux sanguins sur une plus longue période.

"Nous avons montré que si vous vous mettez en colère une fois, cela nuit à la capacité de dilatation de vos vaisseaux, note le cardiologue. Mais que se passe-t-il si vous vous fâchez 10.000 fois au cours de votre vie ? Cette “offense” chronique à vos artères peut éventuellement entraîner des dommages permanents. C'est ce que nous pensons qu'il se passe."

Les professionnels de santé remarquent aussi que cette étude s’est concentrée sur des jeunes adultes sans problèmes cardiaques et sans facteurs de risque. La prochaine étape de la recherche serait ainsi d’élargir l’échantillon aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires pour déterminer si l’effet nocif est plus important pour eux.