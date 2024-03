Se mettre en colère entretient la colère

L'ESSENTIEL Les activités physiques comme le jogging ou la boxe, nourrissent la colère plutôt que de la diminuer, selon une nouvelle étude.

Il faut privilégier les activités déstressantes comme la méditation ou le yoga pour désamorcer sa colère.

Compter jusqu'à 10 ou faire une pause sont aussi des techniques efficaces.

Courir, frapper un sac de boxe, nager… vous misez sur ces activités "qui défoulent" pour vous débarrasser de votre colère et frustration ? Très mauvaise idée selon des chercheurs de l'Ohio State University. Pour eux, les activités plus calmes et déstressantes comme la méditation, le yoga ou même compter jusqu’à 10 sont bien plus efficaces pour diminuer votre courroux et votre agressivité.

Leurs résultats ont été publiés en ligne le 11 mars dans la revue Clinical Psychology Review.

Gestion de la colère : misez sur la respiration et la méditation

"Je voulais démystifier toute la théorie selon laquelle l'expression de la colère est un moyen d'y faire face", explique la première auteure, Sophie Kjærvik dans un communiqué. "On voulait montrer que réduire l'excitation, et son aspect physiologique, est vraiment important." Pour vérifier son hypothèse, elle a réalisé une méta-analyse compilant 154 études. Cela représente au total 10.189 participants.

L’analyse s'est concentrée sur les activités augmentant l'excitation comme la boxe, le jogging, le vélo ou la natation et celles qui la réduisent. Les chercheurs citent en exemple compter jusqu’à 10, la pleine conscience, la méditation, le yoga, les exercices de respiration.

L'examen des données réunies montre que ces activités réduisant le niveau d’excitation, étaient efficaces pour repousser la fureur. Cet effet bénéfique était observé aussi bien si les exercices étaient faits en solitaire ou en groupe, via des plates-formes numériques ou des séances en présentiel. Parmi les plus bénéfiques, on peut citer la respiration profonde, la relaxation, la pleine conscience, la méditation, le yoga, la relaxation musculaire progressive, la respiration diaphragmatique et la prise d'une pause.

"C'était vraiment intéressant de voir que la relaxation musculaire progressive et la simple relaxation en général pouvaient être aussi efficaces que des approches telles que la pleine conscience et la méditation", ajoute Sophie Kjærvik. "Et le yoga, qui peut être plus excitant que la méditation et la pleine conscience, reste un moyen de calmer et de se concentrer sur sa respiration qui a le même effet en réduisant la colère."

"De toute évidence, dans la société actuelle, nous sommes tous confrontés à beaucoup de stress et nous avons également besoin de moyens d'y faire face. Montrer que les mêmes stratégies qui fonctionnent contre le stress, fonctionnent également contre la colère est bénéfique", conclut l'experte.

Le jogging augmente la colère

À l’inverse, l’étude met en évidence que les activités très physiques étaient loin de calmer les nerfs, et même pouvaient amplifier le sentiment. "Le jogging était le plus susceptible d'augmenter la colère”, ajoute la spécialiste. "Certaines activités physiques qui augmentent l'excitation peuvent être bonnes pour le cœur, mais elles ne constituent certainement pas le meilleur moyen de réduire la colère", ajoute l'auteur principal Brad Bushman. "C'est vraiment une bataille parce que les gens en colère veulent s'exprimer, mais nos recherches montrent que tout sentiment de bien-être que nous ressentons en s'exprimant renforce en réalité l'agressivité."

En revanche, les scientifiques ont remarqué que les cours d'éducation physique et les sports de ballon pouvaient aider à réduire l'excitation. Ce qui laisse penser que "l'introduction d'un élément de jeu dans l'activité physique peut au moins augmenter les émotions positives ou contrecarrer les sentiments négatifs".

L’équipe note par ailleurs que les exercices de respiration ou de méditation qui diminuent la colère, ont un autre avantage par rapport aux activités physiques : ils sont gratuits ou très peu coûteux.