Pour atteindre votre objectif, mettez-vous en colère

La colère fait partie des sept pêchés capitaux. Et pourtant, elle n'a pas que du mauvais. Cette émotion, perçue souvent comme négative, peut être un puissant moteur pour atteindre ses objectifs, selon une étude publiée par l'American Psychological Association.



Cette recherche a été présentée dans la revue Journal of Personality and Social Psychology.

La colère incite à faire plus d'efforts

Dans une série d'expériences impliquant plus de 1.000 participants, les chercheurs ont testé le rôle de la colère dans la réalisation des desseins fixés. Dans l'une d'elles, les volontaires ont été exposés à des images conçues pour susciter des réponses émotionnelles spécifiques, puis ils ont été invités à résoudre des énigmes de mots. Lors d'un autre test, l'objectif était d'atteindre des scores élevés à un jeu vidéo de ski. Il y avait une version difficile (éviter des drapeaux sur un parcours de slalom) et une plus facile qui ne comportait qu'un saut.



Dans ces deux expériences, la colère a amélioré la capacité des participants à atteindre l'objectif fixé. "Dans certains cas, elle était associée à une augmentation des scores ou à des temps de réponse plus courts. Dans une expérience, il a également augmenté la tricherie pour obtenir un meilleur résultat", précise les auteurs dans un communiqué.



De plus, une analyse de sondages menés lors des élections présidentielles américaines de 2016 et 2020 ont permis aux scientifiques de remarquer que les volontaires qui indiquaient qu'ils seraient en colère si leur candidat ne gagnait pas, étaient plus susceptibles d'aller voter.



"Ces résultats démontrent que la colère augmente les efforts pour atteindre l'objectif souhaité, ce qui entraîne souvent un plus grand succès", explique l'auteure principale Heather Lench, professeure au département des sciences psychologiques et du cerveau à Texas A&M University.

Santé mentale : le mélange des émotions est essentiel au bien-être

Pour les chercheurs, leurs travaux démontrent que les émotions souvent considérées négatives - comme la colère, mais aussi l'ennui ou la tristesse - peuvent être utiles dans notre quotidien. En fait pour eux, il ne faut surtout pas les éviter. Toutes les émotions ont leur utilité.



"Les gens préfèrent souvent utiliser les émotions positives comme outils plus que négatives et ont tendance à voir les émotions négatives comme indésirables et inadaptées", reconnaît l'experte. "Notre recherche ajoute à la preuve croissante qu'un mélange d'émotions positives et négatives favorise le bien-être, et que l'utilisation d'émotions négatives comme outils peut être particulièrement efficace dans certaines situations", conclut-elle.