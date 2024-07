Que faire quand votre enfant dit qu'il ne vous aime plus ?

Entendre son enfant dire qu'il ne vous aime plus peut être profondément bouleversant. Cependant, ces paroles ne reflètent pas un véritable rejet mais plutôt une tentative maladroite de communiquer des émotions intenses. Comprendre ce qui se cache derrière ces mots peut vous aider à réagir de façon plus sereine.

Comprendre les émotions derrière les mots

Si votre enfant vous dit qu'il ne vous aime plus, c'est qu'il exprime des émotions qu'il ne sait pas encore bien gérer. La plupart du temps, il s'agit de sa frustration devant un refus pour exprimer sa déception, ou bien de sa jalousie, d'un sentiment d'injustice ou de la fatigue.

L'immaturité de son cerveau l'empêche souvent de contrôler ses réactions émotionnelles comme le ferait un adulte. Comme il vit dans l'instant présent, il n'a pas toujours conscience de la portée de ses paroles. Il dit alors des choses qu'il ne pense pas vraiment, simplement pour exprimer une émotion intense.

Comment réagir face à des paroles blessantes ?

La première étape pour réagir de manière constructive est de ne pas prendre ses paroles personnellement. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un rejet de votre personne, mais d'une expression maladroite de ses émotions.

Commencez par prendre une profonde respiration et répétez-vous mentalement que vous êtes un bon parent confronté à une situation difficile mais normale. Vous pouvez alors l'aider en verbalisant ce que vous pensez qu'il ressent : "Je vois que tu es très en colère parce que je t'ai demandé d'arrêter de jouer." En nommant l'émotion, vous l'aidez à comprendre ce qu'il vit et à se sentir compris.

Ensuite, rassurez-le en affirmant votre amour inconditionnel : "Même quand tu es en colère, je continue de t'aimer." Évitez de répondre sur le même ton ou de dire des choses comme "Moi non plus, je ne t'aime plus". Vous ne feriez qu'augmenter son anxiété et nuire à votre relation. Au contraire, restez calme et montrez-lui qu'il peut exprimer ses émotions sans craindre de perdre votre amour.

Encourager la communication et l'écoute

La communication ouverte est la clé pour surmonter ces moments difficiles. Encouragez votre enfant à exprimer ce qu'il ressent et pourquoi il se sent ainsi. Par exemple, s'il vous dit "Tu es méchant parce que tu ne m'as pas laissé aller au parc", aidez-le à formuler ce qu'il ressent réellement : "Je comprends que tu sois déçu parce que tu voulais vraiment aller au parc."

En savoir plus : "La maîtrise des émotions pour les enfants : 50 histoires originales pour apprendre à gérer ses émotions".