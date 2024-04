Comment intervenir si votre enfant boude ?

L'ESSENTIEL La bouderie chez un enfant n'est pas un simple caprice : elle est souvent le reflet d'émotions intenses et complexes qu'il n'arrive pas à exprimer autrement (colère, peine, frustration, stress, etc).

On la retrouve d'ailleurs le plus souvent chez les enfants de 5 à 8 ans pour qui verbaliser leurs émotions peut s'avérer particulièrement difficile, les amenant à bouder pour signaler leur malaise.

Pour aider votre enfant il est important de discuter avec lui, de l'écouter et de respecter son espace.

Bras croisés, bouche fermée, tête baissée et regard fâché sont les signaux qu'un enfant utilise pour exprimer un mal-être. En tant que parents, adopter une attitude d'écoute, de patience et d'encouragement peut faire toute la différence.

Comprendre la bouderie

La bouderie chez un enfant n'est pas un simple caprice. Au contraire, il est souvent le reflet d'émotions intenses et complexes qu'il n'arrive pas à exprimer autrement. Il peut s'agir de colère, de peine, de frustration ou de stress, qui surviennent dans diverses situations.

Le moment frustrant de devoir arrêter de jouer pour prendre son bain ou une situation difficile vécue à la garderie peuvent se cacher derrière une bouderie. On le retrouve d'ailleurs le plus souvent chez les enfants de 5 à 8 ans pour qui verbaliser leurs émotions peut s'avérer particulièrement difficile, les amenant à bouder pour signaler leur malaise.

Comment intervenir quand votre enfant boude ?

Plusieurs étapes sont importantes pour aider votre enfant dans un moment de bouderie :

• Parler et écouter : la première étape pour aider votre enfant à sortir de son mutisme est de l'encourager à parler de ses émotions. Posez-lui des questions ouvertes pour comprendre la source de son comportement. Vous pouvez aussi l'aider en nommant les émotions, avec l'aide d'un livre ou d'images ; le but étant de l'aider à se sentir compris et à ouvrir le dialogue.

• Respecter son espace : parfois, un enfant a besoin de temps pour être prêt à discuter. Respectez ce besoin en lui montrant que vous êtes là pour lui quand il décidera de s'ouvrir. Un rappel doux de votre disponibilité peut être nécessaire pour lui montrer que vous ne l'avez pas oublié et que vous êtes toujours prêt à l'écouter.

Comment éviter la bouderie avec ses amis ?

Si votre enfant boude en présence de ses amis, vous pouvez utiliser des jeux de rôle ou des descriptions de situations pour l'aider à comprendre et à gérer ses émotions de manière plus adaptée. Vous pouvez, par exemple, lui faire imaginer qu'il est un super-héros qui doit exprimer calmement sa frustration à un ami super-héros qui a utilisé ses pouvoirs sans demander. Vous pouvez aussi simuler une situation où il est un vétérinaire et vous êtes un animal blessé, et il doit vous rassurer pendant qu'il s'occupe de vous.

En faisant preuve d'empathie et en proposant des solutions concrètes, vous pouvez l'aider à surmonter son envie de se replier sur lui-même.

En savoir plus : "Gaston - Je boude" de Aurélie Chien Chow Chine.