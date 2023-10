Enfant : comment lui faire aimer l'école ?

L'ESSENTIEL Certains moyens simples peuvent aider votre enfant à cultiver un intérêt pour l'école.

S'intéresser à son parcours scolaire, valoriser ses efforts, établir une routine, etc sont autant d'éléments importants pour renforcer son engagement à l'école.

A contrario, il ne faut pas exprimer vos propres inquiétudes ou peurs concernant l'école devant lui.

Si la plupart des parents souhaitent que l’école soit une aventure enrichissante, quel que soit l’âge de leur enfant, savoir stimuler son intérêt en éveillant sa curiosité naturelle et en encourageant sa créativité est un véritable défi. Certains moyens simples peuvent aider à cultiver cet intérêt pour l'école tout au long du parcours éducatif.

Cultiver la curiosité et l'expression

Pour aider votre enfant à aimer l'école, encouragez sa curiosité en répondant à ses questions et en explorant ensemble divers sujets. Cette approche nourrit son désir d'apprendre et renforce sa motivation scolaire. Vous pouvez aussi lire régulièrement des histoires ensemble pour éveiller son intérêt pour la lecture, tout en favorisant son expression et son esprit critique.

En parallèle, certains gestes du quotidien, comme encourager son autonomie, établir une routine, s'intéresser à son parcours scolaire et valoriser ses efforts, renforcent son engagement et son amour pour l'école. En adoptant ces approches positives, vous contribuez à créer une expérience scolaire positive et durable pour votre enfant.

Des gestes qui comptent pour favoriser l'amour de l'école

De nombreux petits gestes du quotidien peuvent contribuer à faire aimer l'école à votre enfant :

• Favorisez son autonomie en le laissant accomplir des tâches par lui-même, ce qui renforcera sa confiance en lui,

• Écoutez attentivement ses préoccupations concernant l'école et répondez à ses questions pour le rassurer et accroître sa confiance,

• Établissez une routine pour l'organisation, à la fois à la maison et à l'école, ce qui lui permet d'acquérir de bonnes habitudes,

• Montrez de l'intérêt pour son parcours scolaire en lui posant des questions sur sa journée et en participant activement à l'école, comme aux réunions et activités de classe,

• Lisez régulièrement devant lui pour lui donner envie d'imiter et de découvrir la lecture,

• Encouragez ses efforts et pas seulement ses résultats pour renforcer sa persévérance,

• Félicitez-le en mettant en avant des aspects spécifiques de ses accomplissements pour développer son estime de soi et sa confiance.

Ce qu’il faut éviter

Certains comportements peuvent être préjudiciables comme de placer des attentes trop élevées sur les épaules de votre enfant, ce qui peut engendrer du stress et un sentiment d'échec précoce. Evitez aussi d’utiliser l'école comme une menace, ce qui risquerait de susciter une aversion envers l’apprentissage en général.

Enfin, il est recommandé de ne pas exprimer vos propres inquiétudes ou peurs concernant l'école, afin de ne pas inutilement perturber votre enfant en évitant de critiquer l'école ou les enseignants par exemple.

En savoir plus : "Maman, je ne veux pas aller à l'école" de Elsa Editions.