L'exercice physique comme remède à la gueule de bois

L'ESSENTIEL Une étude menée auprès de 1.700 étudiants montre que ceux qui pratiquent une activité physique intense, comme la course à pied, souffrent de gueules de bois moins sévères.

L'exercice libère non seulement des endorphines, soulageant ainsi la douleur, mais il améliore aussi la qualité du sommeil, réduit l’inflammation de l’organisme et permet d’évacuer les toxines de l’alcool plus rapidement.

Si le sport aide à rendre les lendemains de fête plus supportables, il ne fait pas non plus des miracles. La modération reste le meilleur moyen d'éviter une gueule de bois, préviennent les chercheurs.

Qui n’a jamais regretté les verres de trop de la veille qui s’accompagnent, le lendemain matin, d’un mal de tête lancinant et d’une sensation générale de mal-être ? S’il existe de nombreux remèdes de grand-mère pour contrer ces symptômes bien connus de la gueule de bois, l’exercice physique régulier pourrait bien être une des meilleures solutions pour réduire leur intensité. C’est du moins ce que rapporte une nouvelle étude publiée dans la revue Addictive Behaviors et relayée par The Conversation.

L’exercice physique réduit les douleurs de la gueule de bois

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’Université de Nottingham Trent (Royaume-Uni) ont recruté près de 1.700 étudiants : tous pratiquaient au moins 30 minutes d’activité physique modérée par semaine et devaient remplir des questionnaires en ligne sur leurs habitudes de consommation d’alcool et leurs niveaux d’exercice. Les résultats ont montré que ceux qui pratiquaient une activité physique intense, comme la course à pied, souffraient de symptômes de gueule de bois moins sévères. En d’autres termes, bouger régulièrement permettrait d’atténuer les lendemains difficiles. Mais comment expliquer ce lien entre sport et réduction des symptômes ? Plusieurs mécanismes physiologiques peuvent entrer en jeu, selon les scientifiques.

La gueule de bois s’accompagne souvent de douleurs physiques, comme des maux de tête et des courbatures. Cela est dû à la déshydratation provoquée par l’alcool, qui affecte les vaisseaux sanguins et les fluides autour du cerveau. L’alcool déclenche également une inflammation dans le corps, libérant des molécules appelées cytokines, responsables des douleurs musculaires. Sans compter que la mauvaise qualité du sommeil, liée à la consommation d’alcool, accentue la sensibilité à la douleur. Or l’exercice physique a un effet antalgique, en favorisant la libération d’endorphines, ces hormones produites par le cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels. D’après les chercheurs, une pratique sportive très régulière pourrait même augmenter le niveau de base de ces endorphines, et ainsi réduire la perception de la douleur associée à la gueule de bois.

Autre avantage du sport, il améliore la qualité de nos nuits. La consommation d’alcool perturbe les cycles de sommeil, réduisant notamment le sommeil paradoxal – une phase cruciale pour la récupération du cerveau – et favorisant les réveils nocturnes à cause de la déshydratation. Or, en régulant notre rythme circadien, l’activité physique aide à allonger la durée et la profondeur du sommeil, et donc à mieux récupérer d’une soirée arrosée.

Le sport pour éliminer les toxines et réduire l’inflammation

Le sport, enfin, contribue à une meilleure santé métabolique. L’alcool est principalement métabolisé par le foie, mais un métabolisme globalement sain et actif aide à éliminer plus efficacement ses sous-produits, comme l’acétaldéhyde, une substance toxique à l’origine de nombreux symptômes de la gueule de bois. Raison de plus pour faire de l’exercice physique, qui favorise la circulation sanguine et contribue à évacuer ces toxines plus rapidement. Le sport permet aussi de réduire l’inflammation : en stimulant la production de cytokines anti-inflammatoires, il réduit les inconforts liés à la réponse inflammatoire provoquée par l’alcool.

Si cette étude confirme que l’exercice peut rendre les lendemains de soirées plus supportables, il ne faut pas non plus y voir une solution miracle. La meilleure prévention reste évidemment une consommation modérée d’alcool. A noter aussi que faire du sport en pleine gueule de bois n’est pas toujours une bonne idée, car le corps est déjà déshydraté et affaibli. Une activité plus légère, comme une marche ou du yoga, apparaît donc comme une solution idéale pour récupérer tout en douceur.