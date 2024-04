Voici nos remèdes contre la gueule de bois

L'ESSENTIEL En cas de gueule de bois, le premier réflexe est de boire beaucoup d’eau pour se réhydrater.

Il est aussi conseillé, le lendemain d’une consommation excessive d’alcool, d’éviter les aliments gras.

Ne prenez pas de paracétamol pour soulager vos maux de tête car ce médicament peut être toxique pour le foie.

Il ne faut pas consommer plus de deux verres d’alcool par jour, pas plus de dix verres par semaine et avoir des jours sans consommation dans la semaine, selon Santé Publique France. Mais parfois, pour certaines occasions, il arrive que l’on dépasse ces quantités…

Après un abus d’alcool, manger sainement pour soulager le foie

Lorsque la consommation est importante, on peut souffrir d’une gueule de bois le lendemain. Selon le National Institutes of Health (NIH), les symptômes typiques, qui peuvent varier d’une personne à une autre, sont les suivants : sensation de faiblesse, fatigue, maux de tête, soif, nausée, douleurs musculaires, maux d’estomac, vertiges, irritabilité, sensibilité à la lumière et au bruit, anxiété, augmentation de la tension artérielle, transpiration.

En cas de gueule de bois, le premier réflexe est de boire beaucoup d’eau car une consommation excessive d’alcool entraîne souvent une déshydratation. Pour cela, vous pouvez consommer, en complément, des aliments riches en eau comme la pastèque ou le concombre.

Le deuxième est de soigner son alimentation. En effet, le corps et plus précisément certains organes - comme le foie, qui élimine 95 % de l’alcool, mais aussi, à hauteur de 5 %, les reins (urine), la peau (sueur), la salive et les poumons (expiration), selon l’Assurance maladie - sont particulièrement sollicités lors d’une consommation excessive d’alcool. Pour les protéger, il est conseillé de manger sainement plutôt que gras le lendemain de soirées arrosées. Et si vous n’avez pas faim, ne vous forcez pas!

Pour cela, certains aliments peuvent être particulièrement bénéfiques :

Ceux riches en L-tyrosine (œufs, banane, avocat, etc.), qui stimulent la production de dopamine et de sérotonine, ce qui est bon pour l’humeur.

Le gingembre pour lutter contre les nausées .

Le bicarbonate de soude alimentaire, qui facilite la digestion et aide à neutraliser l'acidité gastrique.

Éviter le paracétamol en cas de gueule de bois

Toujours dans l’optique de protéger votre corps en ces lendemains difficiles, il faut absolument éviter de prendre du paracétamol en cas de maux de tête car ce médicament peut être toxique pour le foie. D’autre part, “certains analgésiques en vente libre, y compris l’aspirine et l’ibuprofène, peuvent augmenter la libération d’acide et irriter la muqueuse de l’estomac”, selon le NIH.

Pour lutter contre la gueule de bois, le meilleur allié reste le temps et le repos. “Les personnes doivent attendre que l’organisme finisse d’éliminer les sous-produits toxiques du métabolisme de l’alcool, qu’il se réhydrate, que les tissus irrités guérissent et que l’immunité et l’activité cérébrale reviennent à la normale”, souligne le NIH en ajoutant en guise de conclusion que “le seul remède fiable pour une gueule de bois est d’éviter d’en avoir une en buvant de manière modérée ou pas du tout.”