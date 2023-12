Gueule de bois ou intoxication alcoolique : attention aux signes !

L'ESSENTIEL Si la gueule de bois disparaît souvent d’elle-même, certains symptômes graves peuvent néanmoins "indiquer une intoxication alcoolique, soit une urgence qui met la vie en danger", selon des chercheurs américains de la Mayo Clinic.

Parmi les signes qui doivent alerter : vomissements, convulsions, respirations lentes ou irrégulières, peau pâle ou teintée de bleu, basse température corporelle, difficultés à rester conscient, ou encore évanouissements.

Depuis 2017, Santé Publique France recommande de ne pas consommer plus de 10 verres d’alcool par semaine, plus de 2 verres par jour, et de ne pas boire d’alcool au moins 2 jours par semaine. En 2020, 23,7% de la population âgée de 18 à 75 ans ont dépassé ces seuils.

Les soirées arrosées d’alcool, de circonstance pour les fêtes de fin d’année, débouchent souvent sur des lendemains qui mettent l’organisme à rude épreuve. Aussi désagréables soient-elles, la plupart de ces "gueules de bois" disparaissent d’elles-mêmes au cours de la journée.

Dans un récent article, des chercheurs de la Mayo Clinic, aux Etats-Unis, rappellent toutefois que les symptômes accompagnant la consommation excessive d'alcool peuvent, dans certains cas, "indiquer une intoxication alcoolique, soit une urgence médicale susceptible de mettre la vie en danger".

Vomissements, convulsions, pâleur... repérer les signes d’une intoxication à l’alcool

"Les signes et symptômes de la gueule de bois commencent généralement lorsque votre teneur en alcool dans le sang diminue de manière significative, arrivant à zéro ou à un niveau proche de zéro", c’est-à-dire plutôt le lendemain matin, écrivent les auteurs. Au menu du mal-être : des nausées, des maux de tête, une langue pâteuse, de l’épuisement, des douleurs musculaires... Jusqu’ici, rien d’étonnant, c’est notre corps qui s’évertue à lutter contre les effets de la déshydratation, de l’inflammation, du trop-plein de sucre dans le sang, bref de l’empoisonnement à l’alcool.

En revanche, l’apparition de certains symptômes plus graves doit alerter d’une possible intoxication à l’alcool :

vomissements ;

convulsions ;

respirations lentes (moins de 8 par minute) ou irrégulières (un intervalle d’au moins 10 secondes entre chaque inspiration) ;

peau pâle ou teintée de bleu ;

basse température corporelle ;

difficultés à rester conscient ;

évanouissements.

"Si vous soupçonnez qu'une personne souffre d'une intoxication alcoolique – même si vous n’en voyez pas les signes et symptômes classiques – appelez les secours", soulignent les experts.

Gueule de bois : les premiers réflexes à avoir pour s'en remettre

La Mayo Clinic liste plusieurs mesures destinées à soulager l’inconfort d’une gueule de bois. En premier lieu, s’hydrater : boire de l’eau en abondance, des jus de fruits à la rigueur, mais surtout pas d’alcool, qui "ne ferait que vous sentir en pire état". Ensuite, manger en évitant trop de gras : "Les aliments fades, tels que le pain grillé, peuvent augmenter votre glycémie et calmer votre estomac. Le bouillon de soupe peut aider à remplacer le sel et le potassium perdus." Par ailleurs, la prise d’un antidouleur calmera vos maux de tête – mais mieux vaut éviter le paracétamol, car il est métabolisé par le foie, déjà éreinté par l’abus d’alcool. Le temps et du repos, enfin, feront le reste.