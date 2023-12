Alcool : vous vous réveillez à 3h après en avoir trop bu ? Voici pourquoi

L'ESSENTIEL Après avoir bu un dernier verre, l'alcool a un effet sédatif, ce qui favorise la sensation de relaxation probablement et l’endormissement.

Au fur et à mesure de la nuit, le corps assimile l'alcool. Ce qui perturbe le sommeil profond et entraîne des réveils multiples.

Ces derniers sont souvent accompagnés de rêves étranges et stressants.

Que se passe-t-il dans le corps lorsque l’on boit trop d’alcool avant de se coucher ? C’est la question à laquelle ont répondu des maîtres de conférences en psychologie, en nutrition et diététique dans une publication de The Conversation. D’après eux, "c'est comme actionner un interrupteur." Après avoir ingéré ces boissons, l’alcool peut avoir des effets immédiats sur le cœur et le système circulatoire. Les vaisseaux sanguins s'élargissent, ce qui entraîne une baisse de la tension artérielle et peut provoquer des vertiges ou des étourdissements.

L'alcool a d’abord un effet sédatif puis perturbe le sommeil profond

Lorsque l’alcool pénètre dans le sang, il se dirige vers le cerveau et interagit avec les cellules, ce qui conduit à une sensation de relaxation, des troubles de l'élocution ou encore à une somnolence. En clair, dans un premier temps, les consommateurs se sentent plus détendus et vont s’endormir facilement.

"À ce stade, le taux d'alcool dans le sang est encore élevé. Au fur et à mesure que le corps assimile l'alcool et que la nuit se prolonge, l'alcool perturbe le sommeil profond, dit "à mouvements oculaires rapides", qui joue un rôle important dans la régulation des émotions et des fonctions cognitives, selon les experts.

Ainsi, les buveurs se réveillent à plusieurs reprises, en particulier dans la deuxième moitié de la nuit, ce qui réduit la durée totale du sommeil. Il se peut également qu’ils fassent des rêves étranges et stressants.

Fêtes de fin d’année : comment limiter les effets de l’alcool sur le sommeil ?

Pour éviter de se réveiller durant la nuit, les maîtres de conférences recommandent de :