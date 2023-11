Alcool : les enfants buvant quotidiennement des sodas risquent davantage d’en consommer

L'ESSENTIEL Une forte impulsivité et une faible mémoire de travail étaient significativement associées à la consommation quotidienne de sodas contenant de la caféine.

Les enfants buvant tous les jours des boissons gazeuses et sucrées, contenant de la caféine, étaient deux fois plus susceptibles d'essayer l'alcool un an plus tard.

"Les substances contenues dans les sodas pourraient induire un effet toxique sur le cerveau", selon les auteurs.

"La consommation de substances psychotropes (tels que le café, le tabac, l'alcool et les drogues) pendant l’enfance a été associée à la fois à l’impulsivité et à d’autres manifestations de fonctions exécutives médiocres, ainsi qu’à l’escalade au fil du temps vers la consommation de substances de plus en plus fortes. Cependant, la façon dont ce lien peut commencer dans la petite enfance n’a pas été bien explorée." C’est qu’ont écrit des scientifiques de l’université de Séoul (Corée du Sud) dans une étude parue dans la revue Substance Use & Misuse.

Les données cérébrales de 2.092 enfants buvant régulièrement des sodas ont été examinées

Dans le cadre de ces travaux, ils ont voulu analyser les associations neurocomportementales de la consommation quotidienne de sodas chez les enfants préadolescents et examiné si la consommation de boissons gazeuses et sucrées était associée à un risque plus élevé d'initiation à l'alcool. Pour cela, les chercheurs ont utilisé un algorithme d’apprentissage automatique et ont passé en revue les données sur le développement cognitif de 2.092 enfants, âgés de 9 à 10 ans, qui buvaient quotidiennement des sodas contenant de la caféine. L’équipe s’est principalement concentrée sur les conséquences connues d’abus de substances : "mémoire de travail altérée, impulsivité élevée et traitement aberrant des récompenses."

Sodas : leur consommation entraîne une plus grande impulsivité

Les résultats ont montré que la consommation quotidienne de sodas était associée à des facteurs de risque neurocomportementaux d’abus de substances, tels que des scores d’impulsivité plus élevés et des performances de mémoire de travail plus faibles. En outre, la consommation de boissons gazeuses et sucrées, contenant de la caféine, prédisait une probabilité deux fois plus élevée de boire de l'alcool un an plus tard.

"Une explication possible est que les substances contenues dans les sodas pourraient induire un effet toxique sur le cerveau", a déclaré Mina Kwon, auteur des recherches, dans un communiqué. Selon la théorie des scientifiques, les enfants qui sont naturellement moins capables de gérer leur impulsivité sont plus susceptibles de rechercher et d'essayer des substances, telles que la caféine à un âge précoce. Puis, en grandissant, lorsqu'il devient plus facile d'accéder à des substances dangereuses, ils peuvent passer à l'alcool.