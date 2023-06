Alcool : la vitesse d’élimination plus rapide chez les femmes obèses

L'ESSENTIEL La vitesse d'élimination de l'alcool dépend de la quantité de masse maigre dans l'organisme.

Les femmes obèses en ont davantage que les femmes minces et leur corps dégrade donc plus rapidement l'alcool.

Cette association serait liée au tissu hépatique maigre, responsable de la métabolisation de l'alcool.

Qu’est-ce qui détermine la vitesse d’élimination de l’alcool par l’organisme ? Des chercheurs de l’université de l’Illinois ont tenté de répondre à cette question dans une étude parue dans Alcohol Clinical and Experimental Research. Dans leurs conclusions, ils expliquent que la rapidité de ce processus dépend de la masse corporelle maigre. Elle correspond au poids total moins la graisse.

Masse maigre : plus le poids est important, plus elle est élevée

Pour explorer les liens entre la composition corporelle et l'élimination de l'alcool, l'équipe a utilisé les données de deux études réalisées sur le sujet, dont les méthodes de calcul étaient similaires pour estimer la vitesse de décomposition de l'alcool dans le corps. Au total, cela constituait un échantillon de 143 femmes âgées de 21 à 64 ans, de poids très variés. Parmi elles, 19 femmes avaient subi une chirurgie bariatrique. Les chercheurs ont analysé les compositions corporelles de 102 femmes pour estimer les proportions de masses maigre et grasse et pour déterminer leur indice de masse corporelle. Sur la base de cet IMC, les personnes ont été divisées en trois groupes : poids normal, qui comprenait des femmes avec un IMC allant de 18,5 à 24,9 ; en surpoids, celles dont l'IMC se situe entre 25 et 29,9 ; et obèses, participantes avec un IMC supérieur à 30. Les femmes ayant un IMC plus élevé avaient plus de masse grasse que les femmes de poids dit "normal", mais elles avaient aussi plus de masse maigre. "En moyenne, le groupe obèse avait 52,3 kg de masse maigre, contre 47,5 kg pour le groupe de poids normal", notent les auteurs.

Une élimination plus rapide de l’alcool liée à la masse maigre

Les chercheurs ont ensuite travaillé sur les données liées à la décomposition de l’alcool. Chacune des deux études était basée sur un cas pratique : les participantes ont reçu une perfusion par intraveineuse d'alcool à un débit contrôlé par un système assisté par ordinateur. Des échantillons d'haleine ont été prélevés à intervalles réguliers tout au long des expériences pour estimer la concentration d'alcool dans le sang des participantes. "Nous avons constaté qu'une masse corporelle maigre plus élevée était associée à un taux d'élimination plus rapide de l'alcool, en particulier chez les femmes des sous-groupes les plus âgés", développe Neda Seyedsadjadi, première autrice de l’étude. "Les taux moyens d'élimination de l'alcool étaient de 6 grammes par heure pour le groupe de poids santé, de 7 grammes pour le groupe en surpoids et de 9 grammes pour le groupe souffrant d'obésité", ajoute-t-elle.

Quel est le lien entre masse maigre et la vitesse de décomposition de l’alcool ?

"Nous pensons que la forte relation que nous avons trouvée entre la masse corporelle maigre des participantes et leur taux d'élimination de l'alcool est due à l'association qui existe entre la masse corporelle maigre et le tissu hépatique maigre - la partie du foie responsable du métabolisme de l'alcool", complète Yanina Pepino, professeure de sciences alimentaires et de nutrition humaine à l'Université de l'Illinois et co-autrice.

Les résultats ont également mis en lumière le métabolisme de l'alcool et la composition corporelle des femmes qui ont subi une chirurgie de l’obésité. De précédentes recherches ont montré que la chirurgie bariatrique modifiait la réaction des femmes à l’alcool : leur métabolisation de l’alcool est plus lente après l’opération. "Les résultats de cette nouvelle étude indiquent que les taux d'élimination de l'alcool plus lents de ces participants peuvent s'expliquer par des réductions induites par la chirurgie de leur masse corporelle maigre, notent les autrices. La chirurgie de perte de poids elle-même n'a eu aucun effet indépendant sur les taux d'élimination de l'alcool des patients." Quelle que soit la vitesse d’élimination, il est important de modérer sa consommation d’alcool pour limiter les effets néfastes sur la santé.