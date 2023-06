L'ESSENTIEL Les employés souffrant d'obésité sont moins productifs au travail que ceux ayant un poids normal en raison d'un risque accru de développer des maladies.

Les employés obèses sont en effet plus susceptibles de développer des comorbidités liées au poids, telles que le diabète de type 2, l'hypertension, l'apnée du sommeil, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Selon les dernières données de la Santé Publique de France, 15,4 % de la population adulte française est obèse, soit 7,3 millions de personnes.

Une nouvelle étude américaine présentée à la réunion annuelle de l'Endocrine Society montre que les employés souffrant d'obésité sont moins productifs au travail que ceux ayant un poids normal en raison d'un risque accru de développer des maladies.

Un risque accru de maladie

Les employés obèses sont en effet plus susceptibles de développer des comorbidités liées au poids, telles que le diabète de type 2, l'hypertension, l'apnée du sommeil, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Cette condition peut aussi causer des difficultés à accomplir des tâches quotidiennes, réduire les niveaux d'énergie et rendre les mouvements plus difficiles.

Les employés obèses peuvent également avoir une plus faible estime de soi et souffrir d'une plus grande détresse psychologique, ce qui peut affecter leur performance au travail.

719.482 employés évalués

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont évalué les parcours professionnels de 719.482 employés avec et sans obésité. Bilan : la perte de productivité au travail augmentait à chaque fois que l'indice de masse corporelle (IMC) passait dans une catégorie supérieure (maigreur, poids normal, surpoids, obésité).

Les chercheurs ont également constaté que les coûts associés à l'absentéisme, à l'invalidité à court et à long terme et à l'indemnisation des travailleurs étaient plus élevés chez les personnes obèses que chez les personnes au poids normal.

Sensibiliser employeurs et employés aux risques de l'obésité

Les résultats de cette étude soulignent l'importance de sensibiliser employeurs et employés aux risques de l'obésité.

Shraddha Shinde, co-auteur de l'étude, ajoute : "étant donné l'influence considérable de l'obésité sur la santé et le fonctionnement des employés, comme l'a démontré cette étude, les employeurs devraient se concentrer sur la mise en place d'interventions sur mesure susceptibles d'améliorer la santé des personnes atteintes d'obésité".

L'obésité est un problème de santé publique en France

Comme aux Etats-Unis, l'obésité est un problème de santé publique en France. Le nombre de personnes obèses en France ne cesse d'augmenter ces dernières années. Selon les dernières données de la Santé Publique de France, 15,4% de la population adulte française est obèse, soit 7,3 millions de personnes.

L'obésité touche environ 42% de la population des États-Unis.