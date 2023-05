Obésité : dans quels cas elle accroit fortement le risque de cancer

L'ESSENTIEL On considère qu'un cinquième de la population européenne souffre d'obésité.

Lorsqu'elle est accompagnée de troubles métaboliques comme l'hypertension ou l'excès de sucre et de graisse dans le sang, le risque de cancer est fortement accru.

Chez les femmes, cette augmentation est de 21% pour le cancer du colon; chez les hommes, elle atteint 85% pour le cancer du colon et 32% pour le cancer du pancréas.

Selon une nouvelle étude présentée au Congrès européen sur l'obésité à Dublin, l'obésité, qu'elle soit saine ou malsaine sur le plan métabolique, est associée à un risque accru de divers cancers.

L'obésité est un problème de santé publique majeur dans le monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'obésité a triplé dans le monde depuis les années 1970 et touchait environ 650 millions d'adultes en 2016. En Europe, environ un tiers des adultes sont en surpoids et près d'un cinquième sont obèses.

Les chercheurs ont étudié plus de 797 000 individus européens pour évaluer cette relation entre certains types d'obésité et le risque de cancer. Ils ont constaté que les hommes obèses avec des complications métaboliques avaient un risque plus élevé de différents types de cancers liés à l'obésité, tandis que chez les femmes, cette obésité dite "malsaine" était liée à une augmentation du risque de cancer du côlon, de l'endomètre et du rein.

Obésité associée ou non à des complications métaboliques

Les recherches ont porté sur le lien entre certains cancers et l'obésité lorsque celle-ci est liée ou non à des complications métaboliques. Les scientifiques ont analysé l'interaction entre l'indice de masse corporelle et la santé métabolique évaluée à travers leur pression artérielle, leur glycémie et leurs triglycérides.

Les résultats ont montré un lien accru entre une obésité associée à des troubles métaboliques et des cancers du colon, du pancréas, du foie et des reins par rapport à des patients en surpoids mais sans autres troubles métaboliques.

Chez les femmes, le risque était accru de 21% pour le cancer du colon, et chez les hommes, ceux qui étaient obèses et en mauvaise santé avaient un risque accru de 85% de cancer du colon et de 32% de cancer du pancréas. Ces chiffres soulignent l'importance d'une meilleure prise en charge de l'obésité et de la prévention du cancer dans les populations à risque.

L'importance de la prévention de l'obésité

Pour les chercheurs, ces résultats soulignent l'importance de la prévention de l'obésité et de ses complications métaboliques pour réduire le risque de cancer. En effet, un nombre important de cancers pourraient être évités en ciblant la coexistence entre l'obésité et d'autres troubles métaboliques.

Il est donc essentiel de sensibiliser la population à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée ainsi qu'à l'exercice physique régulier pour prévenir l'obésité et ses complications et ainsi réduire le risque de cancer associé. Il est également important que les gouvernements et les organisations de santé publique investissent dans des programmes de prévention pour aider à protéger la santé de leur population. "Ces programmes pourraient inclure des campagnes de sensibilisation, des programmes d'éducation à la nutrition, des initiatives pour encourager l'activité physique et des mesures de soutien pour permettre aux personnes atteintes d'obésité de recevoir un traitement médical adapté", soulignent les auteurs de l'étude.