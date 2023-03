Obésité : le surpoids est encore plus mortel qu’on ne le croyait

L'ESSENTIEL Le surpoids et l'obésité augmentent le risque de décès de 22 à 91 %, ce qui est supérieur aux prévisions précédentes, selon cette nouvelle étude.

L'étude remet en question le "paradoxe de l'obésité" selon lequel un IMC élevé n'augmente généralement pas le risque de mortalité tant qu'il n'atteint pas des niveaux très élevés, et qu'il y a en fait des avantages de survie à être en surpoids.

En re-analysant les données, les personnes ayant un faible IMC (18,5 à 22,5) ont le risque de mortalité le plus faible et il n'y a aucune augmentation significative du risque de mortalité pour la catégorie "insuffisance pondérale".

Une récente étude de l'université du Colorado - Boulder (CU Boulder), publiée dans la revue démographique Population Studies, bat en brèche l'hypothèse répandue selon laquelle l'excès de poids n'augmente le risque de mortalité que dans les cas extrêmes. Selon ses résultats, surpoids et obésité augmentent le risque de décès de 22 à 91 %, ce qui est supérieur aux prévisions précédentes.

1 décès sur 6 est lié au surpoids ou à l'obésité aux États-Unis

L'analyse statistique menée auprès de 18.000 personnes met également en lumière les pièges de l'utilisation de l'indice de masse corporelle (IMC) pour étudier les résultats de santé, fournissant la preuve que la mesure de référence peut potentiellement biaiser les résultats. Après avoir tenu compte de ces biais, il est estimé qu'environ 1 décès sur 6 aux États-Unis est lié à l'excès de poids ou à l'obésité.

"Les études existantes ont probablement sous-estimé les conséquences sur la mortalité dans un pays (Les États-Unis) où les aliments bon marché et malsains sont devenus de plus en plus accessibles et où les modes de vie sédentaires sont devenus la norme", a déclaré l'auteur de l'étude, Ryan Masters, professeur agrégé de sociologie à CU Boulder ayant passé sa carrière à étudier les tendances de la mortalité, dans un communiqué. "Cette étude et d'autres commencent à révéler le véritable bilan de cette crise de santé publique", ajoute-t-il.

Alors que de nombreuses études montrent que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et le diabète (qui sont souvent associés au surpoids) augmentent le risque de mortalité, très peu ont montré que les groupes ayant un IMC plus élevé ont des taux de mortalité plus élevés.

Le "paradoxe de l'obésité", une fausse croyance ?

Au lieu de cela, dans ce que certains appellent le "paradoxe de l'obésité", la plupart des études montrent une courbe en forme de U : les personnes de la catégorie "surpoids" (IMC 25-30) ont étonnamment le risque de mortalité le plus faible. Ceux de la catégorie “obèses” (30-35) ont peu ou pas de risque accru par rapport à la catégorie dite “en bonne santé” (18,5-25). Et les “poids insuffisants” (moins de 18,5) et les personnes extrêmement obèses (35 ans et plus) courent un risque plus important de décès. Ainsi, selon cette théorie répandue “un IMC élevé n'augmente généralement pas le risque de mortalité tant que vous n'atteignez pas des niveaux très élevés, et qu'il y a en fait des avantages de survie à être en surpoids", explique le professeur Masters.

Ce dernier a remarqué que l'IMC, que les médecins et les chercheurs utilisent souvent comme mesure pour la santé, est basé uniquement sur le poids et la taille et ne tient pas compte des différences de composition corporelle ou de la durée de l'embonpoint d'une personne : "C'est un reflet de la stature à un moment donné. C'est tout. Il ne capture pas pleinement toutes les nuances et les différentes tailles et formes du corps." Au point que l’acteur américain Tom Cruise, qui a un IMC de 31,5, pourrait ainsi être placé dans la catégorie des “obèses”, alors qu’il ne l’est évidemment pas.

Pour parvenir à ses résultats, Ryan Masters a analysé les données de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES) de 1988 à 2015, en examinant les données de 17.784 américains, dont 4.468 sont morts durant la période. Il a découvert qu'environ 20 % de l'échantillon qualifié de poids “sain” était dans la catégorie surpoids ou obèse au cours de la décennie précédente. Mis à part, ce groupe avait un profil de santé nettement moins bon que ceux de la catégorie dont le poids était resté stable.

Faible IMC : "le risque de mortalité a été gonflé artificiellement"

Ryan Masters a souligné qu'une vie avec un excès de poids peut entraîner des maladies qui, paradoxalement, entraînent une perte de poids rapide. Si les données de l'IMC sont capturées pendant cette période, cela peut fausser les résultats de l'étude. "Je dirais que nous avons gonflé artificiellement le risque de mortalité dans la catégorie des faibles IMC en incluant ceux qui avaient un IMC élevé et qui venaient de perdre du poids récemment", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, 37 % de ceux classés en surpoids et 60 % de ceux avec un IMC d'obèse avaient un IMC inférieur lors de la décennie précédente. En particulier, ceux qui n'avaient pris que récemment du poids avaient de meilleurs profils de santé.

En incluant les personnes qui ont passé la majeure partie de leur vie avec un faible IMC dans les catégories à IMC élevé, des études précédentes ont par inadvertance rendu un IMC élevé moins risqué qu'il ne l'est, selon le professeur Masters. Lorsqu'il a examiné les différences de répartition des graisses au sein des catégories d'IMC, il a également constaté que les variations faisaient une énorme différence dans les résultats de santé déclarés.

Les personnes avec un faible IMC auraient le risque de mortalité le plus faible

En recalculant les chiffres sans ces biais, il a trouvé non pas une forme en U mais une ligne droite vers le haut, les personnes ayant un faible IMC (18,5 à 22,5) ayant le risque de mortalité le plus faible. De plus, contrairement aux recherches précédentes, l'étude n'a trouvé aucune augmentation significative du risque de mortalité pour la catégorie "insuffisance pondérale".

Ainsi, alors que des recherches antérieures estimaient que 2 à 3 % des décès d'adultes aux États-Unis étaient dus à un IMC élevé, son étude fixe un bilan huit fois supérieur. Le professeur Masters espère que ses travaux inciteront les chercheurs à être "extrêmement prudents" lorsqu'ils tirent des conclusions basées sur l'IMC.