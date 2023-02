Surpoids, obésité : la moitié des Français ont un poids trop élevé

L'ESSENTIEL Près de la moitié des Français est en surpoids ou obèse.

Des disparités sont observées selon le sexe, l’âge, la région et la catégorie socio-professionnelle.

L’incidence de l’obésité ne cesse d’augmenter dans le monde.

Le surpoids et l’obésité sont une question de santé publique mondiale et la France n’est pas épargnée par le problème. Une étude publiée dans Journal of Clinical Medicine souligne en effet que 47,3 % des adultes français seraient en surpoids, et 17 % d’entre eux seraient obèses.

L'IMC et le tour de taille permettent de diagnostiquer le surpoids et l'obésité

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont basés sur les résultats d’une étude effectuée en 2020 par sondage auprès d’environ 10.000 personnes représentatives de la population, résidant en France métropolitaine et âgées de 18 ans ou plus.

L’obésité correspond à un excès de masse grasse et à une modification du tissu adipeux, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l’espérance de vie, indique l’Inserm qui rappelle que ses causes sont complexes : "Elle résulte de plusieurs facteurs − alimentaires, génétiques épigénétiques et environnementaux – qui se mêlent et influencent le développement et la progression de cette maladie chronique.”

Chez l’adulte, il y a surpoids quand l’indice de masse corporelle (IMC) est égal ou supérieur à 25 et obésité quand l’IMC est égal ou supérieur à 30. Le tour de taille est également éminemment important : à partir de 102 cm pour l’homme et 88 cm pour la femme, on est considéré en surpoids. Pour les enfants, il faut tenir compte de l’âge pour définir le surpoids et l’obésité.

Obésité : de plus en plus de Français sont concernés

D’après les chercheurs, la part de Français obèses a continué à augmenter ces dernières années, une tendance observée également à l’échelle mondiale. D’après l’OMS, depuis 1975, le nombre de cas d’obésité a presque triplé à l’échelle planétaire.

En France, cette hausse est particulièrement marquée chez les plus jeunes adultes, les 18-24 ans. Ils représentent la classe d’âge la moins touchée avec un dixième -9,2 % - d’obèses, mais cette part a quadruplé depuis une vingtaine d’années.

En termes de proportion, les plus âgés sont davantage en surpoids ou obèses que les plus jeunes : l’excès de poids touche 57,3 % des 65 ans et plus, contre 23,2 % des 18-24 ans.

Les Français ne sont pas tous égaux face au surpoids et à l'obésité

Des différences entre les sexes sont aussi observées. Ainsi, les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (36,9 % contre 23,9 %). Mais on dénombre 17,4 % d’obèses chez les femmes contre 16,7 % chez les hommes.

Des disparités entre les régions sont également mises en lumière par l’étude. La prévalence de l’obésité dépasse ainsi 20 % dans le Nord et le Nord-Est de la France, et elle est la plus basse (moins de 14,5 %) en Île-de-France et dans les Pays de la Loire.

Enfin, si les tendances au surpoids et à l’obésité sont à la hausse depuis 1997 dans toutes les catégories professionnelles, elles touchent néanmoins plus fréquemment les catégories sociales défavorisées, indiquent les chercheurs.