Obésité : le préjugé sur le manque de volonté a la vie dure

L'ESSENTIEL Obésité ou surpoids touchent un Français sur deux.

Le préjugé sur l'absence de volonté comme cause de la maladie reste encore très fort.

Ce préjugé contribue à la discrimination des personnes en surpoids.

L'obésité est un fléau qui touche près d'un Français sur deux. Pourtant, de nombreux préjugés persistent sur les causes de cette pathologie. Selon une étude citée par le journal Le Figaro et publiée dans l'American Journal of Preventive Medicine, le manque de volonté pour adopter un mode de vie ou des habitudes alimentaires plus saines est encore souvent considéré comme la principale cause de l'obésité.

Le manque de volonté pointé par 45% des participants à l'étude

L'étude a été menée auprès d'une cohorte de près de 34.000 adultes français, dont 35% étaient en situation de surpoids ou d'obésité. Parmi les participants, 55% ont avoué se préoccuper excessivement de leur poids, tandis que 45% estiment que l'obésité est due à un manque de volonté. Cette croyance est partagée selon des facteurs socio-démographiques tels qu'avoir un poids normal, un faible niveau d'éducation ou un revenu élevé.

Une vision erronée des causes de l'obésité

Les chercheurs soulignent qu'il s'agit d'une vision erronée portée sur les personnes en état d'obésité qui révèle une méconnaissance des causes de cette pathologie. En effet, l'obésité est une maladie multifactorielle qui résulte de l'interaction de plusieurs facteurs, tels que des facteurs comportementaux, environnementaux, génétiques, métaboliques, sociaux et psychologiques. La personne en surpoids n'est pas responsable de sa condition et ne peut être blâmée pour son manque de volonté.

Des préjugés qui naissent dès l'enfance

Les préjugés sur l'obésité et le surpoids peuvent être tenaces et naissent souvent dès l'enfance, entre l'âge de 3 et 6 ans, sous l'influence des parents et de l'environnement social. Les enfants en surpoids sont souvent victimes de discrimination et de moqueries, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur estime de soi et leur santé mentale. Les préjugés sur l'obésité contribuent également à la grossophobie, une forme de discrimination envers les personnes en surpoids qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé physique et mentale, leur interaction sociale et leur parcours professionnel.