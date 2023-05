Chirurgie bariatrique : la perte de poids améliorerait les capacités cérébrales

L'ESSENTIEL Deux ans après la chirurgie bariatrique, la mémoire et l'attention des personnes atteintes d’obésité se sont améliorées.

Elles passaient aussi moins de temps à penser à la nourriture, faisaient plus d’exercice et étaient de meilleure humeur.

Les médecins pensent qu’une diminution de la pression artérielle provoquée par l’importante perte de poids pourrait stimuler le flux sanguin vers le cerveau.

Dans les cas d’obésité extrême, les professionnels de santé peuvent envisager une chirurgie bariatrique. Cette opération, qui modifie l’anatomie du système digestif, aide les patients à perdre du poids durablement et à contrôler les maladies associées. Pour permettre de diminuer la quantité d’aliments consommée, il existe des techniques dites "restrictives pures", qui réduisent la taille de l’estomac.

Parmi elles, on retrouve la pose d’un anneau gastrique. "L’anneau (dont le diamètre est modifiable) est placé autour de la partie supérieure de l’estomac, délimitant ainsi une petite poche. Peu d’aliments sont nécessaires pour remplir cette poche et la sensation de satiété apparaît rapidement. Les aliments vont s’écouler très lentement selon le principe du sablier", explique la Haute Autorité de Santé (HAS).

Obésité : 129 adultes ont fait des tests cognitifs avant et après la chirurgie bariatrique

Récemment, des chercheurs du Centre médical de l’université Radboud (Pays-Bas) ont révélé que la perte de poids, facilitée par la pose d'un anneau gastrique, aurait des conséquences positives sur le cerveau. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recruté 129 adultes atteintes d’obésité. Les participants ont été soumis à des tests de mémoire, d'élocution et d'attention avant la chirurgie bariatrique en 2018 et après l’opération en 2021. Quarante personnes ont également effectué une IRM avant et après l’intervention pour voir comment leur structure cérébrale avait changé.

Une amélioration de la mémoire et l'attention deux ans après l’opération

Durant le congrès européen sur l'obésité, qui s’est tenu du 17 au 20 mai à Dublin, l’auteure principale des travaux, Amanda Kiliaan, a déclaré que la mémoire et l'attention des patients "s'amélioraient encore deux ans après l'opération". Dans le détail, les personnes ayant réalisé la chirurgie bariatrique obtenaient de meilleurs résultats aux tests cognitifs. Après l’intervention chirurgicale, les volontaires passaient également moins de temps à penser à la nourriture, ce qui "libérait" leurs capacités cérébrales et les aider à prévenir les troubles de la mémoire. "Les patients faisaient aussi plus d'exercice et étaient de meilleure humeur." D’après les médecins, une réduction de la pression artérielle provoquée par la perte de poids drastique pourrait stimuler le flux sanguin vers le cerveau.