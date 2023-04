Chirurgie bariatrique : un risque de perte osseuse chez les ados ?

L'ESSENTIEL La chirurgie bariatrique permet de traiter l’obésité de manière chirurgicale.

Selon une nouvelle étude, elle pourrait avoir des conséquences sur la santé osseuse des adolescents.

Elle entraînerait une perte de résistance osseuse et une baisse de la densité minérale osseuse.

La chirurgie bariatrique se développe de plus en plus en France. Elle a pour objectif de prendre en charge l’obésité par chirurgie chez les personnes atteintes de formes sévères. Selon des données de la Drees, le nombre d’interventions a été multiplié par plus de 20, passant de 2.800 en 1997 à 59.300 en 2016. Si en France, le nombre de mineurs opérés est faible, le chiffre est aussi en augmentation. Aux États-Unis, des scientifiques se sont intéressés aux conséquences de ces opérations chez des adolescents, notamment en termes de santé osseuse. Ils publient leurs conclusions dans Journal of Bone and Mineral Research.

Chirurgie bariatrique chez l’adolescent : quelles sont les conséquences sur la santé osseuse ?

Dans leur étude, ils se sont concentrés sur la gastrectomie longitudinale ou sleeve gastrectomie : une opération chirurgicale qui consiste à retirer environ 80 % de l’estomac. Au total, 59 adolescents ont participé aux travaux scientifiques : tous étaient atteint d’obésité, mais seuls 29 d’entre eux ont subi cette opération chirurgicale. "Au départ et à 12 mois, les participants ont subi une tomodensitométrie de la colonne lombaire pour les évaluations osseuses et une imagerie par résonance magnétique de l'abdomen et de la cuisse pour les évaluations de la composition corporelle", précisent les auteurs. Les participants ayant subi la sleeve avaient perdu en moyenne 34,3 kg,12 mois après la chirurgie, et les chercheurs ont observé des "baisses significatives" du tissu adipeux abdominal et du muscle de la cuisse dans ce groupe. Mais ils ont aussi remarqué une diminution de la résistance osseuse et de la densité minérale osseuse, en comparaison au groupe témoin.

Perte osseuse : comment s’en protéger en cas de chirurgie bariatrique ?

"La chirurgie bariatrique est très efficace pour traiter l'obésité et les comorbidités associées à l'obésité chez les adolescents et les jeunes adultes obèses, rappellent les chercheurs. Cependant, cela peut entraîner une perte de densité et de force osseuses." Pour autant, les auteurs ne sont pas fatalistes : ils espèrent que leurs résultats sensibiliseront la communauté scientifique à l’importance de la santé des os après une chirurgie bariatrique. Pour Miriam A. Bredella, l’une des autrices principales de cette étude, il faut que les médecins s’assurent que "les enfants ont une alimentation saine avec suffisamment de calcium et de vitamine D et qu’ils s'engagent dans une activité physique pour développer la masse musculaire, qui est bonne pour les os".

La pratique d’une activité physique régulière, l’adoption de nouvelles habitudes alimentaires et la prise de suppléments en vitamines, minéraux et oligoéléments font partie des recommandations de la Haute autorité de santé à destination des personnes récemment opérées. Au-delà des conséquences osseuses, elle rappelle que les carences nutritionnelles peuvent avoir des effets graves, notamment sur la santé neurologique.