L'exercice physique régulier réduit la dépression chez les adolescents

L'ESSENTIEL Le sport est un antidépresseur naturel redoutablement efficace, notamment en stimulant et libérant dans le cerveau certains neurotransmetteurs et hormones associés au plaisir, à la détente ou encore à la motivation (endorphines, dopamine, sérotonine…).

Selon Santé Publique France, parmi les enfants de 6 à 17 ans, seulement la moitié des garçons et le tiers des filles atteignent la recommandation de l’OMS : pratiquer au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée par jour.

Une équipe de chercheurs de l'université de Hong Kong montre qu'une activité physique régulière peut diminuer les symptômes chez les adolescents de plus de 13 ans souffrant de dépression. Ils résument leur étude dans un article publié le 3 janvier dans JAMA Pediatrics, accompagné d’un éditorial rappelant les découvertes de ces dernières années concernant les bienfaits de l'exercice pour la santé en général et décrivant le travail de l'équipe pour cette nouvelle découverte.

Natation, danse... ces sports sont bénéfiques pour la santé mentale

Ce travail consistait à analyser les informations des bases de données EMBASE, PsycINFO, PubMed, CINAHI et SPORTDiscus, en se concentrant plus particulièrement sur les changements liés aux symptômes chez les jeunes diagnostiqués dépressifs qui ont commencé une activité physique comme la natation, la danse ou la course.

Les chercheurs ont découvert que la pratique régulière d'une activité physique réduisait considérablement les symptômes chez les jeunes de plus de 13 ans diagnostiqués avec une dépression. Les chercheurs ont également constaté que l'activité devait être régulière, par exemple trois fois par semaine, et qu'elle devait se poursuivre dans le temps ; sinon, les symptômes revenaient.

Exercice physique : l'important, c'est la régularité

Le groupe a également mené une analyse secondaire axée sur les jeunes qui tireraient le plus de bénéfices de l'exercice pour leur santé mentale. Il s'agissait à nouveau des jeunes de plus de 13 ans qui avaient déjà reçu un diagnostic de dépression. Les chercheurs ont également constaté que les avantages pour la santé mentale semblaient être les plus importants avec les programmes d'exercices non supervisés. L'intensité ne semblait pas avoir beaucoup d'importance : ce qui comptait le plus, c'était la régularité.

La santé mentale des adolescents a été très affectée par les conséquences de la pandémie et de la hausse des prix. En France, Ipsos a récemment révélé qu’en 2022, les adolescents (11-15 ans) sont 48 % à souffrir de symptômes dépressifs. Des chiffres supérieurs de 6 points par rapport à ceux de l’année précédente. 31 % d’entre eux pourraient aussi être potentiellement atteints de trouble anxieux généralisé (6 points de plus qu’en 2021).