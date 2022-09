Santé Publique France incite les adolescents à faire plus de sport

L'ESSENTIEL Pour faire de l’activité physique, les adolescents peuvent faire des sports collectifs ou individuels mais aussi des activités en plein air comme du vélo, de la trottinette, de la marche, etc.

70 % des 11-14 ans, 71 % chez les filles de 15-17 ans et 87 % chez les garçons de 15-17 ans passent 3 heures ou plus devant un écran chaque jour.

“Faire bouger les ados, c’est pas évident. Mais les encourager c’est important”, tel est le slogan de la campagne de prévention lancée par Santé Publique France ce jeudi 1er septembre.

Pas assez de sport chez les adolescents

La raison de cette initiative ? Les adolescents ne font pas assez de sport. Selon Santé Publique France, “parmi les enfants de 6-17 ans, seulement 50,7 % des garçons et 33,3 % des filles atteign(ent) la recommandation de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) : pratiquer au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée par jour”.

“On observe également une nette baisse de l’activité physique passé l’âge de 10 ans, davantage marquée chez les filles : sur la tranche d’âge 11-14 ans 33,7% des adolescents et 20,2% des adolescentes atteignent cette recommandation”, peut-on lire sur le site de Santé Publique France.

Une campagne de prévention pour les parents….

La campagne de prévention de Santé Publique France a pour objectif de valoriser le soutien parental et d’aider les parents à encourager leurs adolescents à faire plus de sport. Pour cela, un film diffusé en TV, sur internet et au cinéma a été créé. Celui-ci traite du quotidien des parents qui ont des difficultés car leur adolescent ne veut pas faire d’activité physique.

À la fin de la vidéo, les parents sont renvoyés vers le site internet mangerbouger.fr où ils peuvent trouver des informations utiles comme cette page avec des conseils et des astuces pour stimuler les adolescents. Un test est aussi disponible en ligne pour évaluer le niveau d’activité des jeunes.

… mais aussi pour les adolescents

En octobre, le second volet de la campagne sera lancé mais, cette fois, à destination des adolescents. Sur le compte Snapchat @EnModeDeter, créé pour la campagne, ils trouveront des informations et des recommandations sportives. Dessus, ils seront aussi invités à relever un défi humoristique d’activité physique par jour. Enfin, sur Snapchat et Tiktok, des concours leur permettront de gagner des places chaque semaine pour une activité sportive ou culturelle.