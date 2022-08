Comment inciter un adolescent à sortir de sa chambre ?

L'adolescence est une période de changement qui déroute de nombreux parents. Si le jeune passe plus de temps dans sa chambre, c'est justement parce qu'il se construit en se détachant de sa famille.

Quand faut-il s'inquiéter ?

Voir son enfant grandir et devenir adolescent c'est aussi accepter qu'il y ait de moins en moins de moments en famille et que l'adolescent s’enferme beaucoup plus dans sa chambre. S'il joue aux jeux vidéo, discute avec ses amis, ou passe du temps à se maquiller par exemple, c'est qu'il a besoin de se sentir connecté aux autres et de développer sa propre identité.

Plutôt que d'aller à l'encontre, respectez ces moments, même s’ils sont de plus en plus nombreux, et veillez plutôt aux conséquences de ce comportement plutôt qu'à la quantité d'heures passées. Si les résultats scolaires sont en baisse, que l'adolescent déprime, ou devient de plus en plus anxieux ou agressif, dans ce cas il est préférable de l'inciter à consulter.

Comment passer du temps ensemble ?

Du fait de son immaturité cérébrale, l'adolescent est particulièrement égocentré et ne sortira de sa chambre que si on lui propose une activité qu'il aime. Cela peut être du sport, un loisir, comme une séance de cinéma par exemple, mais aussi une sortie avec son groupe d'amis pour qu'il expérimente la vie réelle et pas seulement virtuelle.

Prenez du temps pour vous intéresser à ce qu’il fait et aime, cela vous aidera à trouver des activités en lien avec ses centres d’intérêt et ainsi le motiver à sortir plus souvent.

En savoir plus : "Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent" de Adele Faber.